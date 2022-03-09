Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Leopoldina ‘Olur’, Habeck ‘Olmaz’ dedi

#Olaf Scholz#Leopoldina#AVRUPADAN HABERLER
Leopoldina ‘Olur’, Habeck ‘Olmaz’ dedi

Almanya’nın, savaş başladığından bu yana enerji tedarikinde Rusya’nın petrol ve doğal gazından bağımsız olup olamayacağı tartışılıyor. Başbakan Olaf Scholz, Almanya’nın, Rus doğal gazından vazgeçmeyeceğini açıklarken, federal hükümetin Bilimsel Danışma Kurulu olan Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina, yayımladığı bir analizde, kısa sürede Almanya’nın Rus gazından bağımsız bir şekilde enerji sorununun üstesinden gelebileceğini ileri sürdü. Ancak bilim insanları, 2030 yılına kadar kömürün aşamalı olarak kaldırılmasından uzaklaşmaya açıkça karşı çıkıyor.

Haberin Devamı

LEOPOLDINA, kısa, orta ve uzun vadede Rus doğal gazının yenilenebilir enerjiyle telafi edilebileceğini belirtti. Çözüm olarak ise sıvı gaz tedariki, sağlam bir enerji kaynağı rezervinin oluşturulması ve hidrojen altyapısının genişletilmesini önerdi. Leopoldina, kısa vadeli tedarik sorununun önlenmesi için ‘acil önlem paketi’nin derhal uygulanmasını öneriyor. Bilim insanları, kısa vadede sıvılaştırılmış gaz ithal etmeyi, doğal gazdan tasarruf etmeyi ve kış için gaz depolama tanklarını doldurmayı önerdi. Ayrıca doğal gaz talebini azaltmak için, daha fazla kömür yakıtlı elektrik üretimine de ağırlık verilmesini gündeme getirdi. Gerekmesi durumunda ise enerji vergilerini düşürerek vatandaşlar ve şirketler için ek maliyetlerin azaltılabileceği açıkladı.

Haberin Devamı

‘SAVAŞ SANDIĞINI DOLDURDUK’
Federal Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck ise Leopoldina’nın hesaplamalarının soyut olduğunu ve Almanya’daki gerçeklikle uyuşmadığını söyledi. Almanya’nın bu konuda ABD ile kıyaslanamayacağını, ABD’nin tüm dünyaya sıvı gaz ihraç etmek istediğini ve kendisinin de petrol ihraç eden bir ülke olduğunu belirten Habeck, ülkesinin ve Avrupa’nın, Rusya’nın enerji ithalatına ‘önemli bir ekonomik aksama riskini göze almadan’ ambargo uygulayamayacaklarının farkında olan ABD’li partnerleriyle görüştüklerini söyledi. Rusya’dan doğal gaz ve petrol alarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘savaş sandığını’ doldurduklarının farkında olduğunu ifade eden Habeck, ancak bir ambargonun olası sonuçlarını değerlendirirken, “Eğer bunu yaparsak ve tedarik zincirlerini koparırsak, sadece arabasız pazarlardan bahsedemeyiz, o zaman ekonomik döngüye ciddi zarar vermekten, işsizlikten ve toplumsal zarardan konuşmak zorunda kalırız” dedi. Habeck, böyle bir ambargonun daha uzun süre sürdürülüp sürdürülemeyeceğinden de emin olmadığını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Olaf Scholz#Leopoldina#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı