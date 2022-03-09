Leopoldina ‘Olur’, Habeck ‘Olmaz’ dedi

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LEOPOLDINA, kısa, orta ve uzun vadede Rus doğal gazının yenilenebilir enerjiyle telafi edilebileceğini belirtti. Çözüm olarak ise sıvı gaz tedariki, sağlam bir enerji kaynağı rezervinin oluşturulması ve hidrojen altyapısının genişletilmesini önerdi. Leopoldina, kısa vadeli tedarik sorununun önlenmesi için ‘acil önlem paketi’nin derhal uygulanmasını öneriyor. Bilim insanları, kısa vadede sıvılaştırılmış gaz ithal etmeyi, doğal gazdan tasarruf etmeyi ve kış için gaz depolama tanklarını doldurmayı önerdi. Ayrıca doğal gaz talebini azaltmak için, daha fazla kömür yakıtlı elektrik üretimine de ağırlık verilmesini gündeme getirdi. Gerekmesi durumunda ise enerji vergilerini düşürerek vatandaşlar ve şirketler için ek maliyetlerin azaltılabileceği açıkladı.

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‘SAVAŞ SANDIĞINI DOLDURDUK’

Federal Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck ise Leopoldina’nın hesaplamalarının soyut olduğunu ve Almanya’daki gerçeklikle uyuşmadığını söyledi. Almanya’nın bu konuda ABD ile kıyaslanamayacağını, ABD’nin tüm dünyaya sıvı gaz ihraç etmek istediğini ve kendisinin de petrol ihraç eden bir ülke olduğunu belirten Habeck, ülkesinin ve Avrupa’nın, Rusya’nın enerji ithalatına ‘önemli bir ekonomik aksama riskini göze almadan’ ambargo uygulayamayacaklarının farkında olan ABD’li partnerleriyle görüştüklerini söyledi. Rusya’dan doğal gaz ve petrol alarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘savaş sandığını’ doldurduklarının farkında olduğunu ifade eden Habeck, ancak bir ambargonun olası sonuçlarını değerlendirirken, “Eğer bunu yaparsak ve tedarik zincirlerini koparırsak, sadece arabasız pazarlardan bahsedemeyiz, o zaman ekonomik döngüye ciddi zarar vermekten, işsizlikten ve toplumsal zarardan konuşmak zorunda kalırız” dedi. Habeck, böyle bir ambargonun daha uzun süre sürdürülüp sürdürülemeyeceğinden de emin olmadığını söyledi.