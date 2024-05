Lehrte’de Almanlar Türk lezzetlerine doyamadı!

Haberin Devamı

AŞAĞI Saksonya’nın başkenti Hannover yakınlarında yaklaşık 1500 Türkiye kökenlilerin yaşadığı Lehrte kasabasında uzun süreden beri çalışmalarını sürdüren Lehrte Selimiye Camii ve Türk Veliler Birliği Stadt Fest’e stant açarak Türk mutfağının ürünlerini ziyaretçilere sundu. Lehrte Belediyesi’nin her yıl organize ettiği cadde eğlencesi Stadt Fest’e bu yıl havaların iyi olması nedeniyle katılım yoğun oldu. Hafta sonu sabahın erken saatlerinden, akşam geç saatlere kadar eğlence alanlarını dolduran vatandaşlar, müzikli, danslı gösterilerle caddelerde şarkılar söyleyip, yiyecek-içecek stantlarında karınlarını doyurdular.





Haberin Devamı

ALMANLAR YİYECEK İSİMLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEDİ

Türk mutfağından bazı yiyecek ve içecekleri stantlarında sunan Selimiye Kadın Kolları ve Türk Veliler Birliği sözcüleri Ayfer Barlak ve Ayhan Yıldız “Stantımızda Almanların da artık damak tatlarına hitap eden bize ait et ve hamur işi yiyeceklerimizin yanında; et tüketmeyenler için de yiyecekler bulundurduk. Artık gelenler köfte, kısır, cacık, çay, kahve gibi ürünlerimizi Türkçe isimleriyle istiyorlar. Biz önceleri Almanca ve Türkçelerini yazıyorduk. Uzun zamandan beri sadece Türkçe yazıyoruz. Artık Almanlar da ezberledi” dedi. Stadt Fest’e Lehrte Yardım Kurumu adına katılan N.O. “Biz hiç kimseye ayrım yapmadan Lehrte’de yardıma ihtiyacı olanlara yardım yapan bir kuruluşta gönüllü çalışıyoruz. Son yıllarda Almanca bilmeyen çok insan var. Biz bu insanlara tercümanlık da yaparak yardımda bulunuyoruz. Bugün de tanıtım için buradayız” diye konuştu. Stadt Fest’te Lehrte Korosu olarak da bilinen yüz yılı aşkındır müzik yapan ve bugün hâlâ yaşları 70- 80 arası olan kişilerden oluşan ünlü koro da bir konser verdi. Yine, 200 kişilik spor öğrencisi olan ulusal ve uluslararası şampiyonlukları bulunan Bekir Özer, küçük yaş gruplarıyla gösteri sundu.

Haberin Devamı