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Avrupa
DHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.03.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

Laschet: Yüz binden fazla yardım...

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Laschet: Yüz binden fazla yardım...
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Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, koronavirüsle mücadele kapsamında yardımlaşma ve birlik beraberlik gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

ZOR durumda çalışan sağlık personeli ile bakım evleri, eczane, itfaiye personeli gibi tüm çalışanların öz verilerine ve özellikle kurallara uyup evlerinde kalan vatandaşlara anlayışlarından dolayı teşekkür eden Laschet, çalışmak zorunda kalan ailelere çocukları için özel bakım yerleri açacaklarını ve belediyelerin yardım hattı çalışan personel sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi. Ayrıca Laschet, yüz binden fazla yardım paketi düzenlemesi yapıldığını önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde bu yardım paketlerini sahiplerine ulaştıracaklarını bildirdi.

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