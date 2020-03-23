ZOR durumda çalışan sağlık personeli ile bakım evleri, eczane, itfaiye personeli gibi tüm çalışanların öz verilerine ve özellikle kurallara uyup evlerinde kalan vatandaşlara anlayışlarından dolayı teşekkür eden Laschet, çalışmak zorunda kalan ailelere çocukları için özel bakım yerleri açacaklarını ve belediyelerin yardım hattı çalışan personel sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi. Ayrıca Laschet, yüz binden fazla yardım paketi düzenlemesi yapıldığını önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde bu yardım paketlerini sahiplerine ulaştıracaklarını bildirdi.