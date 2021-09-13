Laschet seçimlere ramak kala kesenin ağzını açtı

PROGRAMDA, dar ve orta gelirliler için vergiden muaf dilimin 1000 eurodan 1250 euroya yükseltilmesi yer aldı. Aynı zamanda öğrenciler için vergiden muaf mini iş kazancının ayda 450 eurodan 500 euroya yükseltilmesi de öngörüldü. İlk alınan konut için 250 bin euroya kadar vergi ödenmemesi ve çocuk başına ayrıca 100 bin euroluk diliminin de vergiden muaf tutulması Laschet’in programında yer aldı.

ÇOCUK PARASI ARTACAK

Çocuklarını tek başına yetiştirenlere 5 bin euro vergi kolaylığı sağlanması ve henüz bir rakam verilmediği halde çocuk parasının artırılması da hedeflendi. Yaşlıların bakım evi giderlerinin ve yakınlarının ödemesi gereken payın 700 euro ile sınırlandırılması da öngörüldü. Öte yandan tren istasyonlarında video ile kontrollerin artırılması ve ilk etapta 1000 adet video yerleştirilmesi de planlandı. Aynı zamanda polise dönük saldırılara cezaların artırılması da ‘acil program’da yer aldı.