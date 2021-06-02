Langenzenn’de yeni doğmuş bir çocuk bulundu!

YOLAN geçenler, yeni doğmuş bebeği Klosterstrasse bölgesindeki bir çayırda sabah 06.40 sıralarında buldu. Hemen polise ve acil servise haber verdiler ve çocuğu acil servis gelene kadar emniyete aldılar. Hemen kapsamlı arama başlatıldı. Bir polis helikopteri, Langenzenn ve Fürth bölgesinin kuzeybatı kısmı üzerinde zaman zaman alçak daireler çizdi. Arama köpekleri de kullanıldı. Langenzenn’in kentsel bölgesinden genç bir kadının ilk belirtileri hızla ortaya çıktı. Sabah 08.00 sularında evinde bulunan kadın, bebeğin annesi olduğu kabul etti.

ÇOCUGUN DURUMU KRİTİK

Fürth ceza polisi, kanıt güvenliği ve bir acil durum papazı olay yerine geldi. Fürth Kripo’nun uzman komiseri ilk soruşturmayı başlattı. Acil servis doktoruna göre çocuğun durumu kritik. Tedbir olarak anne de, daha fazla tıbbi bakım için bir kliniğe götürüldü.