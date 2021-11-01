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HABERLERAvrupa Haberleri

Kuzey Bavyera CHP Birliği’nden cumhuriyet balosu

#Almanya#Kuzey Bavyera#Cumhuriyet Balosu
Kuzey Bavyera CHP Birliği’nden cumhuriyet balosu

Almanya’da, Kuzey Bavyera CHP Birliği’nce düzenlenen Cumhuriyet Bayramı balosu yoğun ilgi gördü.

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NÜRNBERG Can Düğün Salonu’nda gerçekleyen kutlamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, CHP Dışişleri Komisyonu ve Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Nürnberg Muavin Konsolosu Ünal Atcalıoğlu, CHP Tekirdağ Malkara ilçe Başkanı Hülya Erten, Kuzey Bavyera Atatürkçüler Birliği Başkanı Ayla Çokbudak İyi Parti temsilcisi Hulusi Koçak, FDP Schwabach Bölge Başkanı Seyfettin Karagöl ile çok sayıda davetli katıldı.

Kuzey Bavyera CHP Birliği’nden cumhuriyet balosu

ŞEHİTLER ANILDI
İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından açılış konuşması yapan Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Rifat Çolak, davetlileri selamladıktan sonra, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi 98. yılında anıyoruz” dedi. Daha sonra cumhuriyetimizin kuruluş hikâyesini anlatan Başkan Rifat Çolak, konukları sahneye davet etti ve konuklar birer konuşma yaparak günün anlam ve önemini belirttiler. Geç saatlere kadar süren etkinlik de marşlar okundu.

Kuzey Bavyera CHP Birliği’nden cumhuriyet balosu

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Kuzey Bavyera CHP Birliği’nden cumhuriyet balosu

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#Almanya#Kuzey Bavyera#Cumhuriyet Balosu

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