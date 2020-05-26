Kuralları ihlal ettilerse hepsine ceza kesilecek!

AŞAĞI saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Carola Reimann, sadece restoran sahibine değil, müşterilere de para cezası verilmesi için inceleme başlatıldığını söyledi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Reimann “Eğer sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği belirlenirse sadece işletmeciye değil, orada bulunan müşterilere idari cezalar uygulanacak.

Yerel makamlar incelemelerini sürdürüyor. İncelemeler tamamlanınca uygulanacak cezalar belirlenecek” dedi.

‘İBRETLİK BİR OLAY’

Moormerland’da iki ay aradan sonra açılan bir restoranda müşteriler ve işletme sahibi restoranın açılışını kutlamış, birbirlerine sarılmış ve tokalaşmışlardı.

Kutlamalardan sonra işletme sahibi ve 10 müşteride koronavirüs tespit edilmiş, daha sonra hasta sayısı 18’e yükselmişti.

Virüs taşıyanlarla temasta bulunduğu belirlenen yaklaşık 70 kişi karantinaya alınmıştı. Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı SPD’li Stephan Weil de, “Meydana gelen olay bize kurallara uyulmazsa nelerin yaşanacağını gösteren ibretlik bir olay” demişti.