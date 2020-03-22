MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKüçük işletmelere 15 bin Euro kredi
GeriAvrupa Küçük işletmelere 15 bin Euro kredi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.03.2020 - 14:52,Son Güncelleme:/

Küçük işletmelere 15 bin Euro kredi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küçük işletmelere 15 bin Euro kredi
Abone Olgoogle-news

Almanya, korona krizi sonucu iflasları önlemek için acil kredi yardımında bazı iyileştirmelere gitti. Devlet teşvik bankası KfW, orta ve büyük ölçekli işletmelere kredilerde yüzde seksen olan kredi riski sınırını yüzde doksana çekti.

EKONOMİ kuruluşları hükümetin kredi yardımını komplike olarak nitelemiş ve düzeltilmesini istemişti. KfW, devlet garantisi altında. Küçük işletmelere ise yardım fonundan 50 milyar Euro ayrıldı. Acil yardım olarak küçük işletmelere 15 bin Euro’ya kadar kredi verilecek. Maliye Bakanı Olaf Scholz, bütçeyi 156 milyar Euro daha artıracaklarını söyledi. Hükümet, korona krizi nedeniyle bu yıl ekonomide yüzde beş küçülme bekliyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle