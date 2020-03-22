Küçük işletmelere 15 bin Euro kredi

EKONOMİ kuruluşları hükümetin kredi yardımını komplike olarak nitelemiş ve düzeltilmesini istemişti. KfW, devlet garantisi altında. Küçük işletmelere ise yardım fonundan 50 milyar Euro ayrıldı. Acil yardım olarak küçük işletmelere 15 bin Euro’ya kadar kredi verilecek. Maliye Bakanı Olaf Scholz, bütçeyi 156 milyar Euro daha artıracaklarını söyledi. Hükümet, korona krizi nedeniyle bu yıl ekonomide yüzde beş küçülme bekliyor.