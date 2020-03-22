Küçük işletmelere 15 bin Euro kredi
Almanya, korona krizi sonucu iflasları önlemek için acil kredi yardımında bazı iyileştirmelere gitti. Devlet teşvik bankası KfW, orta ve büyük ölçekli işletmelere kredilerde yüzde seksen olan kredi riski sınırını yüzde doksana çekti.
EKONOMİ kuruluşları hükümetin kredi yardımını komplike olarak nitelemiş ve düzeltilmesini istemişti. KfW, devlet garantisi altında. Küçük işletmelere ise yardım fonundan 50 milyar Euro ayrıldı. Acil yardım olarak küçük işletmelere 15 bin Euro’ya kadar kredi verilecek. Maliye Bakanı Olaf Scholz, bütçeyi 156 milyar Euro daha artıracaklarını söyledi. Hükümet, korona krizi nedeniyle bu yıl ekonomide yüzde beş küçülme bekliyor.
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