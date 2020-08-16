KRV’de 10 kentte baskın

MÜHHEIM, Duisburg, Bochum, Herne, Essen, Witten, Gelsenkirchen, Dortmund, Wuppertal ve Mettmann çevresindeki baskınların hedefinde Arap aşiretlerine mensup kişilerin çalıştırdığı iş yerleri vardı. Essen kentindeki bir iş yerine yapılan baskını yerinde izleyen KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul “Baskınlarla bu şehrin günlük huzurunu kaçıranlara müsaade etmeyeceğimizi göstermek istedik” dedi. Bakan Reul açıklamasında ayrıca “Burada ailenin değil devletin hukukunun geçerli olduğunu göstereceğiz” sözleriyle suça karışan aşiret mensuplarıyla sonuna kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi. YASA DIŞI KUMAR

Polis aramalar sırasında bazı iş yerlerinde gizli bölümler buldu. Gizli bölümlerde saklanmış kumar makineleri ele geçirildi. Kumar makinelerinin kayıt dışı olduğu sanılıyor. Bir büfenin arka bölümünde de yine kumar oynatıldığı tespit edildi. Kayıt dışı olduğu belirlenen poker masası ve otomatlara el kondu. Duisburg’da da bir kahvehanede kayıt dışı 17 kumar makinesine el kondu. Suça karışan Arap aşiretlerine yönelik 2016 yılından beri belli aralıklarla yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış ve çok sayıda faili meçhul olay aydınlığa kavuşturulmuştu.