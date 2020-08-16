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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN
Haber Giriş: 16.08.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

KRV’de 10 kentte baskın

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KRV’de 10 kentte baskın
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Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde polis, aralarında kahvehaneler, bahis büroları, kumarhaneler ve nargile barların da olduğu çok sayıda iş yerine baskın düzenledi. Polisin, 10 kentte yaptığı baskınlara gümrük görevlileri ile maliye çalışanları da eşlik etti. Cumartesi akşamı başlayan baskınlar saatlerce sürdü.

MÜHHEIM, Duisburg, Bochum, Herne, Essen, Witten, Gelsenkirchen, Dortmund, Wuppertal ve Mettmann çevresindeki baskınların hedefinde Arap aşiretlerine mensup kişilerin çalıştırdığı iş yerleri vardı. Essen kentindeki bir iş yerine yapılan baskını yerinde izleyen KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul “Baskınlarla bu şehrin günlük huzurunu kaçıranlara müsaade etmeyeceğimizi göstermek istedik” dedi. Bakan Reul açıklamasında ayrıca “Burada ailenin değil devletin hukukunun geçerli olduğunu göstereceğiz” sözleriyle suça karışan aşiret mensuplarıyla sonuna kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi.

KRV’de 10 kentte baskın
YASA DIŞI KUMAR
Polis aramalar sırasında bazı iş yerlerinde gizli bölümler buldu. Gizli bölümlerde saklanmış kumar makineleri ele geçirildi. Kumar makinelerinin kayıt dışı olduğu sanılıyor. Bir büfenin arka bölümünde de yine kumar oynatıldığı tespit edildi. Kayıt dışı olduğu belirlenen poker masası ve otomatlara el kondu. Duisburg’da da bir kahvehanede kayıt dışı 17 kumar makinesine el kondu. Suça karışan Arap aşiretlerine yönelik 2016 yılından beri belli aralıklarla yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış ve çok sayıda faili meçhul olay aydınlığa kavuşturulmuştu.
KRV’de 10 kentte baskın

 

 

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