Krizi Merkel çözdü...

ALMANYA’nın doğu eyaletlerinden Thüringen’de yaşanan siyasi deprem, ülkeyi derin bir hükumet kriziyle karşı karşıya getirdi. Eyalet başbakanının siyasi bir oyun sonucu aşırı sağ AfD’nin oylarıyla seçilmesi, başkent Berlin’de Merkel hükumetinin geleceğini de tehlikeye düşürdü. CDU’luların eyalette aşırı sağ AfD ile birlikte hareket etmesine, federal hükumet ortağı SPD isyan etti. SPD Eş Başkanları Saskia Esken ve Norbert Walter Borjans, koalisyonu sonlandırmakla tehdit etti. Cumartesi günü Güney Afrika ve Angola gezisinden dönen Başbakan Angela Merkel, ayağının tozuyla başbakanlığa geçerek koalisyon ortaklarıyla bir araya geldi.

SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Thüringen’de aşırı sağ AfD’nin oylarıyla eyalet başbakanı seçilen FDP’li Thomas Kemmerich, baskılar üzerine ertesi gün istifa edeceğini açıklamıştı, ancak çeşitli bahanelerle istifasını uzatıp duruyordu. Merkel, önce Kemmerich’i tebrik eden, kendi partisinden Doğu Eyaletleri sorumlusu Christian Hirte’yi görevden aldı. Ardından koalisyon kurulu toplantısında işe Kemmerich’in derhal istifa ettirilmesinden başladı. FDP Lideri Christian Lindner’i telefonla arayan Merkel, kendisinden Kemmerich’i derhal istifa ettirmesini istedi. Baskı etkili oldu ve üç saat sonra FDP grubundan Kemmerich’in hemen geçerli olmak üzere istifa ettiği açıklaması geldi.

GEÇİCİ EYALET BAŞBAKANI

Koalisyon ortakları Thüringen’in yeniden istikrara kavuşması için erken seçime gidilmesinde anlaştı. Ancak Thüringen eyalet anayasası yeni bir eyalet başbakanı seçilinceye kadar Kemmerich’in görevde kalmasını öngörüyor. Ortaklar buna da çözüm buldu ve acilen yeni bir eyalet başbakanı seçilmesinde uzlaşmaya vardı. Uzlaşmaya göre Sol Parti’li eski Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, tekrar adaylığını koyacak. SPD ve Yeşiller’in adayı Bodo Ramelow’un azınlık hükumeti kurmasına CDU çekimser oy kullanarak yol açacak.

Ortaklar aralarında güvenin tekrar inşası için bir karar daha aldı. Aşırı sağcı AfD ile hiçbir alanda işbirliğine gidilmeyecek. Merkel hükümeti böylece bir yol ayrımından daha döndü.

Merkel, bu girişimiyle büyük koalisyonu kurtarırken, krizlerin üstesinden gelebilen lider olarak da kendini gösterdi.

ANKETLER DİBE VURDU

Merkel’in partisi CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer ise krizde zayıf bir lider görüntüsüyle anketlerde sadece ağır kayba uğramakla kalmadı. Aynı zamanda CDU’ya yeni bir lider arayışı tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

Anket sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 72’si Kramp Karrenbauer’i CDU Genel Başkanlığı’na yanlış seçim olarak görüyor. Doğru seçim diyenlerin oranı sadece yüzde 15. CDU’ya yeni lider sorusunda Friedrich Merz yüzde 33 ile önde gidiyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet yüzde 20 ile ikinci, Sağlık Bakanı Jens Spahn ise yüzde 18 ile üçüncü sırada geliyor.