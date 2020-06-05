‘Kriz mi? Ne krizi?

ANKETE katılanlar arasında “Ekonomik durumumdan çok memnunum” veya “Memnunum” diyenlerin oranı yüzde 80. Almanların sadece beşte biri “Ekonomik durumum fena değil” veya “Kötü” diyor. Tabi bu cevaplar gelir seviyesine göre de değişkenlik gösteriyor. Gelir seviyesi düşük olanlarda “Ekonomik durumum iyi değil” diyenlerin oranı yüzde 49. Ülke genelinde ekonomik durumu ‘çok iyi’ veya ‘iyi’ olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 40. Bir ay öncesine kıyasla yüzde 8 artış var. “Almanya’nın ekonomik durumu fena değil” veya “Kötü” diyenlerin oranı da bir ay yüzde 67 olmuştu. Yeni ankete göre burada da yüzde 8’lik bir düşüş var ve şimdi yüzde 59’u “Fena değil” veya “Kötü” diyor.





BUGÜN SEÇİM OLSA...

Korona krizindeki politikası kamuoyunda başarılı görülen Başbakan Angela Merkel de kariyerinin zirvesinde. “Merkel’in çalışmalarından çok memnunum” veya “Memnunum” diyenlerin oranı yüzde 71. Bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artış olmuş. Maliye Bakanı Olaf Scholz kamuoyu nezdindeki başarılı politikacılar arasında ikinci sırada. Scholz’un çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 60. Bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artış var. Sağlık Bakanı Jens Spahn’dan memnun olanların oranı da yüzde 1 artışla yüzde 57’ye çıkmış bulunuyor. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 1 düşüşle yüzde 51. Amanya’da korona kurallarındaki gevşemeleri doğru bulanların oranı yüzde 56. Yüzde 29 açılımları çok fazla bulurken, yetersiz diyenlerin oranı yüzde 13.

“Pazar günü seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz?” sorusuna verilen cevaplardan CDU/CSU yüzde 38’le birinci, Yeşiller yüzde 19’la ikinci, SPD yüzde 15’le üçüncü, AfD yüzde 9’la dördüncü, Sol Parti yüzde 8’le beşinci, FDP yüzde 6’yla son sırada yer alıyor.