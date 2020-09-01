Kretschmann kazadan ucuz kurtuldu

BADEN Württemberg Eyalet Hükümet Sözcüsü’nün yaptığı açıklamaya göre kaza dün akşam meydana geldi. Otomobilin sürücüsü ıslak yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Kayan otomobil hızla yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından güvenlik şeridinde durabildi. Otomobilde büyük hasar oluştu. Kaza sırasında otobanda hızla seyir halindeki başka araçların arkadan ve yandan Kretschmann’ın makam otomobiline çarpmamaları ise büyük şans olarak değerlendirildi. 72 yaşındaki başbakan kazayı yara almadan atlattı. Başbakan kaza yerine gelen başka bir otomobille evine götürüldü. Ancak başbakanın otomobilinde bulunan iki kişinin ise kazada hafif yaralandığı bildirildi.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kretscmann’ın makam otomobilinin kaza yapması üzerine, başbakanın arkadan gelen koruması ani fren yaptı. Otobanda aniden duran korumalara ait otomobile arkadan başka bir sürücü çarptı. Çarpan otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kretschmann’ın katıldığı bir toplantıdan evine dönerken kaza yaptığı da öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın aşırı yağan yağmur nedeniyle otobanın kayganlaşması sonucu olduğu söyleniyor. Kaza nedeniyle otoban uzun süre trafiğe kapatıldı.