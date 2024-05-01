Krefeld’de hoparlörden ezana izin

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ALMANYA’nın Köln kentinden sonra Krefeld kenti de cuma günleri hoparlörden ezan okunmasına izin verdi. Belediye yönetimi ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Yunus Emre Camii arasında protokol imzaladı. Krefeld Belediye Başkanı Frank Meyer’in makamında gerçekleşen imza törenine, Yunus Emre Camii Dernek Başkanı Adem Cankur, Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, din görevlisi Arif Keskin ve Krefeld Müslümanlar Birliği Başkanı Tufan Ünal katıldı. DİTİB ve Müslümanlar Birliği’ne bağlı cami dernekleri ayrı ayrı protokol imzaladılar. Protokole göre ilk cuma ezanı 3 Mayıs’ta hoparlörden okunacak. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Meyer, şunları söyledi:

Yunus Emre Camii Dernek Başkanı Adem Cankur (önde solda), Krefeld Belediye Başkanı Frank Meyer (önde ortada), Yunus Emre Camii Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Demir (önde sağda), Din görevlisi Arif Keskin (arkada solda), Krefeld Müslümanlar Birliği Başkanı Tufan Ünal (arkada sağda)

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‘TÜRK GENCİ HEP SORUYORDU’

“Müslüman cemaatler Krefeld’de yaşıyor, dolayısıyla İslamiyet Krefeld’e aittir. Diğer dinlerin haklarını olduğu gibi Müslümanların da haklarını göz önünde bulundurmalıyız. Krefeld’deki Müslüman cemaatler, şehir sakinleriyle, komşularıyla ve yerel yöneticilerle uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor. Şehir sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde, 55 ila maksimum 70 desibel arasında olacak şekilde ezan okuma protokolüne ortak mutabakat sağladık. Krefeld şehrindeki tüm camilerden artık dışarıdan ezan okunacak.”

Başkan Meyer, alışveriş sırasında tanıdığı bir Türk genci ile arasında geçen diyaloğu da şöyle aktardı: “Alışverişte sürekli karşılaştığım bir Türk genç beni görünce ‘Başkanım, ezan ne zaman dışarıdan okunacak?’ diye sordu. Bugün imzaladığımız protokolle artık cevap verebiliyorum; Bugün Krefeld için tarihi bir gün ve cuma gününden itibaren Krefeld’de her cuma dışarıdan ezan okunacak.”

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‘BU TOPLUMUN BİR PARÇASIYIZ’

Yunus Emre Camii Dernek Başkanı Adem Cankur ise Belediye Meyer ve DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey başta olmak üzere tüm yerel yetkililere teşekkür etti. Uygulamanın koronavirüs salgını döneminde akşam vakitleriyle başladığını ve daha sonra cuma günlerinin de eklendiğini belirten Cankur, şunları söyledi: “Salgının hafiflemesiyle birlikte sadece Ramazan ayında cuma günleri hoparlörden ezan okuyorduk. Uzun süren resmi girişimlerimizin ardından 3 Mayıs tarihinde ilk kez başlayacak olan hoparlörden ezan okuma protokolünü imzaladık. Misafir işçi olarak geldik ama bu toplumun bir parçasıyız. Krefeldli Müslümanlar olarak tüm inançlara saygılı bir şekilde, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan çalışmalarımızı uyum içinde sürdürüyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle buraya ait olduğumuzu hissettik. Umarız bütün şehirlerde bu uygulama hayata geçirilir.”

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‘BİRLİKTE YAŞAMA ÖNEMLİ BİR KATKI’

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey de şöyle konuştu: “Cuma günleri verilen ezan iznini sevinçle karşılıyoruz. Bu karar hüsnü kabulün göstergesi ve birlikte yaşama kültürüne önemli bir katkı. İmzalanan protokol, Almanya’da uzun süredir yaşayan Müslümanların bu topluma ait olduklarının bir ifadesi. Almanya’da anayasal haklar çerçevesinde ezanın hoparlörden okunması Müslümanların doğal hakkı. Bu protokolün diğer şehirlere de örnek olmasını temenni ediyorum. Krefeld Belediye Başkanı Frank Meyer’e teşekkür ediyorum.” Yunus Emre Camii Dernek Başkanı Adem Cankur, 3 Mayıs’ta okunacak ilk cuma ezanı için Belediye Başkanı Frank Meyer’in camilerini ziyaret edeceklerini söyledi.

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KARŞI ÇIKANLAR OLMUŞTU

Almanya’da Köln’de uygulanan pilot proje, bağımsız Belediye Başkanı Henriette Reker’in girişimiyle 14 Ekim 2022’de hayata geçirildi. Reker, 2021’de cami cemaatlerinin talep etmeleri halinde ve belirli koşullar altında cemaatlerini namaza çağırmalarına izin verileceğini açıklamıştı. Belediye, anayasa ile güvence altına alınan dini uygulama özgürlüğüne atıfta bulundu. Kiliselerde çanlar inananları ibadete çağırmak için çalarken, Müslümanlarda ise camilerdeki ezanın bu amacı yerine getirdiği belirtildi. Ancak, Reker’in kararı Almanya genelinde tartışma yarattı. Projeye karşı çıkanlardan bazıları bunun toplumu böleceğini belirtirken, bazıları ise uyuma engel olacağını savundu. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst de projeye karşı çıkanlar arasında yer aldı. Köln’de yaşayan Müslümanları, “Köln şehir toplumunun ayrılmaz bir parçası” olarak tanımlayan Reker ise yaptığı açıklamada, “Bundan şüphe duyan herkes Köln’ün kimliğini ve barış içinde bir arada yaşamamızı sorguluyor demektir. Şehrimizde, kilise çanlarının yanı sıra ezan sesinin duyulması, Köln’de çeşitliliğe değer verildiğini ve bu çeşitliliğin burada yaşandığını gösterir” demişti