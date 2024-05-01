‘Kraliçe’ Hadise’nin Londra’ya gelişi muhteşem olacak!

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2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi ‘Düm Tek Tek’ adlı şarkıyla temsil eden Hadise, müzik kariyeri boyunca kazandığı birçok ödül ve geniş hayran kitlesiyle Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri. Hayranları tarafından ‘kraliçe’ olarak da adlandırılan Hadise, televizyon programlarına da konuk olup jüri üyeliği yapıyor. Sanatçı aktif kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de sevenleriyle iletişim halinde olmaya devam ediyor. Red Events UK (Nevzat Özdemir) tarafından organize edilen konsere ilginin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Tam kadro sahne alacak olan Hadise’yi canlı izlemek için www.axs.com sitesinden veya bilet satış noktalarından bilet temin edebilirsiniz. Konser saat 20.00’de başlayacak.