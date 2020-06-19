Kovid-19’un seyrinde kan grubu rol oynuyor

KOVID-19 hastalığı bazı insanları nefes darlığından başlayarak ölüme kadar sürüklüyor. Bazıları ise yakalandıkları halde herhangi bir semptom dahi göstermiyor. Bilim insanları virüsün bazı insanlar üzerinde ölümcül olurken bazılarının etkilenmemesini anlamaya çalışıyor. ‘New England Journal of Medicine’ adlı tıp dergisinde yayınlanan son araştırma, bu duruma kan grubunun neden olduğunu ortaya koyan önceki araştırmaları destekler nitelikte. Araştırma Kiel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı bilim insanları tarafından yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre Kovid-19, kan grubu A olan kişilerde diğer kan gruplarına göre yüzde 50 daha şiddetli seyrediyor. Kan grubu 0 olanlarda ise enfeksiyonun şiddeti, diğer gruplara göre yüzde 50 oranında daha düşük.

Araştırmada Kovid-19 hastalığına yakalanan bin 610 yoğun bakım hastasının kan örnekleri incelendi. Hastalar İtalya ve İspanya’daki yedi farklı hastaneden seçildi. Hastaların hepsinin oksijen tedavisi gördükleri ya da solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi. Bilim insanları yine aynı ülkelerden rastgele 2 bin 205 kişi seçerek kontrol grubu oluşturdu. Bu kişilerin kan örnekleri ve genetik yapıları inceledi. Araştırma raporunu yazan bilim insanlarından David Ellinghaus, “Bu büyük veri toplamı sayesinde genom üzerinde Kovid-19’un seyrini şiddetlendiren ya da hafifleten ilginç bölgeleri tespit ettik” dedi. Bilim insanları Kromozom 9 üzerinde ağır Kovid-19 vakalarında görülen bir gen varyantını teşhis etti. Burada kişinin kan grubuna bağlı olarak AB0 Geni bulunuyor. A grubu hastalar Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanmaları halinde nefes darlığı çekmek bakımından daha yüksek risk taşıyor. 0 grubu ise bu bakımdan daha korumalı.





ABD VE ÇİN’DE DE BENZER SONUÇLAR

Almanya’da yapılan araştırma, Çin ve ABD’de henüz bilimsel bir dergide yayınlanmamış iki çalışmayla uyum sergiliyor. Kiel Üniversitesi’nin araştırma ekibine başkanlık eden Alman moleküler biyolog Andre Franke söz konusu iki araştırma ile kendi araştırmalarının farkını anlattı. Franke iki araştırmada Kovid-19 hastalarının kan örneklerinin serolojik, yani antikorların varlığı bakımından incelediğini söyledi. Franke kendilerinin ise genetik açıdan konuya yaklaştıklarını ve dolayısıyla yeni verilerin söz konusu olduğunu belirtti. Bilim insanları kan grubunun Kovid-19 enfeksiyonunu nasıl etkileyebildiğini henüz açıklığa kavuşturmuş değil. Ancak incelenen gen bölgesinin bazı enfeksiyon mesajlarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

KROMOZOM 3 BÖLGESİ

Moleküler biyologlar Kromozom 9’un yanı sıra Kromozom 3 üzerindeki genetik varyantın da büyük bir etki yarattığını tespit etti. Bu varyantı taşıyan hastaların diğer kişilere göre Kovid-19 hastalığını ağır geçirme ihtimallerinin iki kat fazla olduğu tespit edildi. Ağır hastaların çoğunun kan grubunun A olması da göze çarptı. “Sonuçlar bizim açımızdan son derece heyecan verici ve şaşırtıcıydı” diyen Franke, Kromozom 3 bölgesinin daha önce Kovid-19 ile ilişkilendirilmemiş olduğunu söyledi. “Kromozom 3 ve AB0 kan gruplarının yeriyle Kovid-19’un ağır seyrine ilişkin gerçek nedenleri tasvir ettik” diyen Franke araştırma sonuçlarının ilaç geliştirilmesi bakımından bir temel sunduğunu belirtti. Franke ayrıca araştırmanın hastalığın seyrinde daha doğru risk tahminleri yapmayı da mümkün kıldığını ifade etti.

Kan gruplarıyla bazı belli hastalıklar arasında ilişki bulunması yeni değil. 0 kan grubu kişilerin diğer gruplara nazaran nadiren kalp-damar hastalıklarına yakalandığı, AB grubu kişilerin de nadiren yüksek tansiyon sahibi oldukları biliniyor. Ancak tıp dünyası bu durumun nedenlerini şimdiye kadar açıklığa kavuşturabilmiş değil.