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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA, İHA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 23:50 | Son Güncelleme:

Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

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Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti
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Almanya’nın Köln kentinde binlerce kişi, hükümetin uyguladığı koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto etti.

Querdenken 221 ile 711 gruplarının Deutz semtindeki tersane alanında düzenlediği gösteride, polise göre kayıtlı 5 bin 500 kişi, maske takmak istemediklerini belirterek gereksiz gördükleri kısıtlamaları eleştiren dövizler taşıdı, sloganlar attı. Kurulan dev sahnede sosyal hayatta hükümetin uyguladığı kısıtlamaları ve verilen cezaları eleştiren konuşmalar yapıldı, çeşitli müzik gösterileri sunuldu. Yapılan konuşmalarda halkın yüzde 90’ının bu yasakları desteklemediği belirtilerek, siyasetçilerin ve ilgili kişilerin hayatın normal seyrine dönmesi için uyguladığı gereksiz politikaların gözden geçirilmesi istendi. Çok sayıda polisin görev aldığı protestoya katılanlar, daha sonra sıkı güvenlik önlemleri altında kendilerine ayrılan güzergâhta yürüyüşe geçti.

Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

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