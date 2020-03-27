‘Kovid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü’

VİRÜSÜN Almanya ekonomisine etkilerine de değinen Başbakan Merkel, “Koronavirüs salgının etkileri 2008 yılındaki banka ve finans krizden daha kötü” dedi. Merkel ayrıca koronavirüse karşı mücadeleyi AB olarak birlikte ele almaya kararlı olduklarını belirtti. Merkel evde karantinada nasıl zaman geçirdiğinin sorulması üzerine, “Çok sayıda görüntülü ve telefon görüşmesi yapıyorum. Bakanlar Kurulu toplantısına şahsen katılmayı ve yüz yüze görüşmeleri özledim” ifadelerini kullandı. Kendisine aşı yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkan Merkel, pazar gününden beri ev karantinasında. Merkel’in iki testi negatif çıktı. Ancak birkaç testin daha yapılması için Merkel halen karantinada ve hükümet ilişkilerini karantinadan yürütüyor.