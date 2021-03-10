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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotograf: SenIAS
Haber Giriş: 10.03.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Kotasız ‘Katılım Yasası’ yürürlüğe girdi

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Kotasız ‘Katılım Yasası’ yürürlüğe girdi

Berlin’de Uyum Senatörlüğü’nün hazırladığı ‘Katılım Yasası’ eyalet meclisinde onaylandı.

İLK tasarıda Berlin’de resmi kurumlarda çalışan göçmen sayısını artırmak amacıyla yüzde 35 ‘göçmen kotası’ uygulanması istenmişti. Almanya genelinde büyük tartışmalara neden olan yasa tasarısına başta Berlin İçişleri Senatörlüğü olmak üzere birçok kurum da karşı çıktı. İçişleri Senatörlüğü, özellikle böyle bir yasanın Anayasa Mahkemesi’nden geri döneceğini ve yürürlükte kalma şansı olmadığını belirterek itiraz etmişti.
Varılan uzlaşmaya göre, göçmen kotası yasadan çıkarılırken, kamu kurumlarında personel alımında Berlin nüfusundaki çeşitliliğin dikkate alınarak göçmenlerin de işe alınmasının teşvik edilmesi yer aldı. Yeni düzenlemenin eyalet parlamentosunda kabul edilmesinden sonra açıklama yapan Eyalet Göç ve Uyum Senatörü Elke Breitenbach, “Gelecekte Berlin’in toplumsal çeşitliliğini yansıtacak olan bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Ben yüzde 35 kotayı arzu ederdim. Bana göre hukuksal açıdan da mümkündü. Ancak bunun yerine yasada yine de bağlayıcı maddeler yer aldı” dedi.

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