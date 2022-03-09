Koronavirüs beyne hasar veriyor!

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2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte gündemden düştü. Özellikle Omikron varyantının daha az ölümcül olması ve birçok ülkenin de kısıtlamaları tamamen kaldırmasıyla salgın neredeyse konuşulmaz hale geldi. Ancak koronayla ilgili yeni açıklanan bir araştırma virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan ve bilim dergisi Nature’de yayımlanan bir araştırmaya göre, koronavirüs, beynin küçülmesine de neden oluyor. Araştırmada enfeksiyonun çok hafif atlatılması halinde bile virüsün beyne hasar verdiği ortaya çıktı.