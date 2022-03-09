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Koronavirüs beyne hasar veriyor!

#Nature#Gwenaëlle Douaud#AVRUPADAN HABERLER
Koronavirüs beyne hasar veriyor

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan ve bilim dergisi Nature’de yayımlanan bir araştırma, koronavirüsün çok hafif atlatılması halinde bile beyni küçültüp hasar verdiğini ortaya koydu.

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2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte gündemden düştü. Özellikle Omikron varyantının daha az ölümcül olması ve birçok ülkenin de kısıtlamaları tamamen kaldırmasıyla salgın neredeyse konuşulmaz hale geldi. Ancak koronayla ilgili yeni açıklanan bir araştırma virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan ve bilim dergisi Nature’de yayımlanan bir araştırmaya göre, koronavirüs, beynin küçülmesine de neden oluyor. Araştırmada enfeksiyonun çok hafif atlatılması halinde bile virüsün beyne hasar verdiği ortaya çıktı.

Koronavirüs beyne hasar veriyor
SONUÇLAR BİLİM İNSANLARINI BİLE ŞAŞIRTTI
Araştırmayı yöneten bilim insanı Gwenaëlle Douaud, CNN’e yaptığı açıklamada çıkan sonucun kendilerini bile şaşırttığını söyledi. Bilim insanlarından oluşan ekip, koronaya yakalanıp atlatan 401 kişinin, iyileştikten 4.5 ay sonra beyin MR’larını çekti. Hastaların koronaya yakalanmadan önceki beyin MR’larıyla kıyaslandı. Bilim insanları ayrıca 2012’den bu yana 500 bine yakın İngiliz vatandaşının kayıt altında tutulduğu veri bankasında da inceleme yaptı. Araştırmaya katılanların 51 ile 81 yaş aralığında ve aynı sosyal gelir grubuna ait olduğu belirtildi. Özellikle hastalığı hafif atlatanlar üzerinde araştırma yapıldı. Bunlardan sadece 15’inin hastaneye gitmek zorunda olduğu belirtildi.
Koronavirüs beyne hasar veriyor
DUYGU VE HAFIZA ZAYIFLIYOR
Araştırma sonucuna göre virüsün, beynin ortalama olarak yüzde 0.2 oranında küçülmesine neden olduğu açıklandı. Ayrıca virüsün, duygu ve hafızayı kontrol eden bölgelerdeki gri maddeyi azalttığı gözlendi. Virüsün koku duygusunu belirleyen bölgeye de zarar verdiği tespit edildi. Bazı durumlarda ise virüsün, konsantrasyon ve organizasyon kabiliyeti gibi özellikleri yönlendirmesini etkilediği kaydedildi. Araştırma, İngiltere’de virüsün ‘Alfa’ varyantının baskın olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bu nedenle, ‘Delta, varyantına yakalananların araştırmaya dahil olma ihtimalinin az olduğu açıklandı. Ayrıca araştırmacılar, korona aşısının herhangi bir etkisi olup olmadığı konusunda araştırma yapmadı.

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#Nature#Gwenaëlle Douaud#AVRUPADAN HABERLER

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