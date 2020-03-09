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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 09.03.2020 - 20:05,Son Güncelleme:/

Koronavirüs Almanya’da da can aldı

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Koronavirüs Almanya’da da can aldı
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken Almanya’da iki kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

ALMAN Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’nde iki kişi Kovid-19 sebebiyle öldü. Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Sağlık Bakanlığı’na dayandırılan haberde, bir kişinin Heinsberg bölgesinde bir kişinin de Essen kentinde hayatını kaybettiği belirtildi. Essen Belediyesi, geçen hafta salı günü Kovid-19 tespit edilen 89 yaşındaki bir kadının bugün öldüğünü açıkladı. Öte yandan Brandenburg Eyaleti’ndeki Neustadt/Dosse kasabasında Kovid-19 şüphesiyle 4 binden fazla kişinin karantinaya alındığı bildirildi. Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da şimdiye kadar bin 112 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

Koronavirüs Almanya’da da can aldı

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