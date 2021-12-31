Koronasız yeni bir yıl istiyoruz

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Hakan Can (iş insanı): Öncelikle tüm dünyanın maruz kaldığı büyük pandemi salgınından etkilenmiş olan herkese özlem duyduğumuz sağlıklı günlere bir an önce kavuşmayı diliyorum. Pandemi yüzünden, dost, akraba ve arkadaşlık kavramlarının önemini daha iyi anladık. Yeni yılın tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Pandemi öncesindeki gibi, sağlıklı bir şekilde günlük hayatlarımıza geri döneceğimiz saatlere kavuşmayı ve insanların ekonomik yönden rahatladığı güzel günleri görmeyi temenni ediyorum.

Meryem Tura (OKM Başkanı): Öncelikle tüm dünya için 2022 yılının sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Üzüntülerimizi geride bıraktığımız, sağlık içinde yaşayacağımız mutlulukların var olduğu, savaşların olmadığı, barışa, sanata, sanatçıya önem verildiği, tiyatroların zirve yaptığı yeni bir yıl olmasını

temenni ediyorum.

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Dünyanın dengesini bozan koronavirüs özel yaşantımızı, yaptığımız işleri ve meslek hayatımızı altüst etti. Son zamanlarda vaka sayılarının çoğalması ve yeni virüs isimlerinin duyulması yüzünden insanlar korku içinde yaşamaya başladı. Bizim gibi işverenlerin işlerini altüst eden koronavirüs çok sayıda esnafımızın işlerini de zora soktu. Yeni yatırımlar ve atılımlar yapma konusunda tedirgin olarak hareket etmeye başladık. Koronavirüsün sağlığa etkisinin yanında ekonomide gösterdiği etkisi nedeniyle, işletme sahibi olarak nasıl bir yol izleyeceğimizi bilemez olduk. Devlet yetkililerinin koyduğu korona kurallarına uymakta zorlanan çalışanların işten ayrılması sonucu vasıflı yeni çalışacak kişiler bulamıyoruz. Başka ülkelerden eleman getirmek isteyince de önümüzde engeller çıkıyor. Temennim sağlığımızı ve işlerimizi olumsuz etkileyen korona ve diğer virüslerin yeni yılda ortadan kalkması. İnsanlarımızın sağlıklı güzel günler içinden korkusuzca yaşamasını diliyorum.

Yılmaz Deliduman (UID Bölge Başkanı): Dünyayı kasıp kavuran insanların canını alan ve insanları maddi manevi büyük sıkıntıya sokan ölümcül vürüsün tamamen ortadan kalkmasını ve pandemi sürecinin 2022 yılında normalleşmeye dönerek hayatımızdan çıkmasını ümit ediyorum. Ülkemizin ekonomik sıkıntıdan kurtulması için şartların normalleşmesini ve vatandaşlarımızın huzura kavuşması için yeni adımlar atılıp yeni yılda var olan sıkıntıların sona ermesini görmek istiyorum.

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Dünya koronavirüs yüzünden büyük sınav veriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs çok sayıda insanın yaşamlarını yitirmesine neden oldu. İnsanların ekonomilerini ve güncel yaşamlarını tehdit eden virüsün bir an önce defolup gitmesini arzu ediyorum. Dünyanın görünmeyen düşmana karşı tek bir saf olduğu bu günlerde kendi sağlığımız için uzmanları dinleyelim temizliğe, hijyene daha fazla önem verelim. Pandemi süreci uzarsa ekomik krizler yüzünden çıkmazda olacağımız kesin. Nakit akışının durması ile birlikte piyasalarda gözle görülür düşüş hissediliyor. İş insanlarımız bu süreçte finans kaynaklarını doğru kullanması gerekiyor. Dünyanın aciz kaldığı virüsten kurtulmamız ve işlerimizin iyi gitmesi için, Allah yardımcımız olsun.

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Gündelik hayatın doğal bir yansıması olarak yeni yıldan beklentilerimiz oluyor. Bu beklentiler hep güzel anlamda oluyor. Zira 2021, birçok acının yaşandığı yıl olarak hafızalara kazındı. Şimdi koronavirüs salgını var ki, bu herkesi yıprattı. 2021 içerisinde çok farklı konularda felaketler yaşandığından, 2022 yılında insanlarımızın yüzünü güldürecek şeyler bekliyorum. Korona salgını elbette sosyal ve ekonomik sıkıntıları beraberinde getirdi ve toplum düzeni içindeki yaşantımızı altüst etti. Bu salgının üstesinden gelebilecek ve başarıya ulaşmasını sağlayacak olan en büyük güç birlikte ortak mücadelemiz olacaktır. Başta tüm sağlık sektöründeki emekçilere ve gönüllük çerçevesinde insanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda konsept üreterek katkıda sunan kurum ve kuruluş ile aşının bulunması için gece gündüz uğraş veren bilim adamlarımıza teşekkürler.

Sedat Bulutoğlu (Solist): İnsanların ekonomilerini ve güncel yaşamlarını tehdit eden virüsün bir an önce defolup gitmesini arzu ediyorum. Müzik yaptığımız salonların eskisi gibi dolmasını ve koronavirüsten arınmış tüm insanların sevdiklerine ve dostlarına sarılacağı güzel günlerin gelmesini istiyorum.

Hüseyin Arslan ve Nazife Arslan (Emekli): Koronavirüs illetinden önce, altı ay burada altı ay Türkiye’de yaşıyorduk. Türkiye’de evimizin bahçesine ve kapının önüne sokağa rahat çıkabiliyorduk. Koronavirüs tehlikesiyle baş başa kalmamak için kendimizi eve hapis ettik desek yalanımız olmaz. Alışveriş ve doktorlara gidip gelmek dışında kapıya fazla çıkamaz olduk. Bir an önce korona denilen illet bitse de tekrar memlekete gidip evimizde, bahçemizde, tarlamızda zaman geçirsek. Yeni yıldan itibaren takınca nefes almada zorlandığımız maskeler sona ermesini temenni ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

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Bülent Terzioğlu (Rio Palast Sinema’nın Sahibi): 2021 senesinin acı tatlı günlerini geride bırakacağız. Dost, akraba tüm yakınlarımızla samimi içten sohbet etmeyi, birbirimizle sarılıp dertleşmeyi özledik. Arkadaşlarımızla karşılıklı bir kahve içmenin değeri ne kadar büyükmüş ve sağlık ne kadar önemliymiş bunu geride bıraktığımız birkaç yılda öğrendik. Yüzyıllar sonra tarih sayfalarında bu dönemler anlatılırken “Koronavirüs nedeniyle atalarımız maskeler ile sokaklarda dolaşıyorlarmış, hastanelerde yer kalmamış” yazılar kitaplarda dikkat çekecektir. 2022’de tüm özlemlerimizin sona ermesini, sağlık dolu günlerimize tekrar geri dönmemizi tüm içtenliğimle temenni ediyorum. Mutlu bol sinemalı, tiyatrolu yıllar olmasını diliyorum.

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İlyas Şahan (Eleganzın Yöneticisi): Yeni yılda, ölümcül hastalık olarak bilinen koronavirüs nedeniyle çok sıkıntılı günler içerisinde bulunan iş adamlarımız, esnaflarımızın, tüm vatandaşlarımızın düştüğü ekonomik sıkıntılardan bir an önce kurtulmasını diliyorum. İnsanların düşünceleri görüşleri ne olursa olsun belirli önemli noktalarda paylaşımlarını çoğaltması gerekir. Virüs bitmezse insan ilişkileri azalır, mesafeler çoğalır ve maske takılması sürekli olur. Yeni yıl vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Üçüncü sınıf öğrencisi Bilgehan Feyza Pınar: Yeni yılda en büyük geçen yıl uzaktan eğitim nedeniyle ortaya çıkan ders açığını kapatabilmek. Geçen yıl okul hep kapalıydı. İkinci sınıf dersleri çok zor geçti. Şimdi biz ve öğretmenler ek derslerle açığı kapatabilmek için gayret gösteriyoruz. Bir de şu maskelerden kurtulsak iyi olur, en çok da spor derslerinde rahatsız ediyor. Murat Pınar: En başta sağlık diliyorum. Kızımın sorunsuz olarak derslerine devam etmesini istiyorum. Salgın biraz daha süreceğe benziyor. Ancak Alman disiplini ile gelecek yıl olmasa bile ondan sonraki yıl herhalde sona erer. 2022 yılından en büyük beklentim emeklilerin durumunun düzelmesi. Yaşlılar maaşlar düşük olduğu için yokluk içinde yaşıyor. Dünyanın en güçlü devletlerinden olan Almanya’ya yakışan bir durum değil. Tüm komşu ülkelerde emeklilerin ekonomik durumu daha iyi. Yeni hükümetin bu konuyu acilen gündemine alması lazım. Kemal Derman: “Herkes gibi 2022 yılında sağlık ve başarı diliyorum. Bir de Trabzonspor’un şampiyon olmasını. Tüm dünyada koronanın sona ermesi en büyük temennimiz. Ekonomik şartların hem Türkiye’de hem Almanya’da düzelmesini beklerim. Döviz sabit kalsın ki, millet rahat etsin.

Ahmet Akkaya (Eurostar Reisebüro): “2021 yılı çok zor bir yıl olarak geçti. Umarım 2022 yılında böyle bir süreç yaşanmaz. Eurostar olarak tüm yolcularımıza, tüm misafirlerimize acentelerimize şimdiden hayırlı uğurlu bir yıl olmasını diliyoruz. Umarım her şey herkesin gönlünce olur sevgiler, saygılar”

Enis Fidan (Kiosk Limon): Yeni yılda koronadan maskeden kurtulsak başka bir şey istemiyorum. Herkese sağlık huzur mutluluk diliyorum

Oktay Erciyaz: 2022 yılında herkese öncelikle sağlıklı günler dilerim. Ayrıca çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerini düzgün ve adil şekilde alıp gelecekteki çalışma hayatlarına umut, mutluluk ve enerji ile bakacakları günler olsun isterim. Barış, adalet, huzur ve sevgi dolu nice senelere.

Ferhan Tan (öğretmen): Evet, bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Tüm dünyada pandemi sürecinin devam etmesine rağmen “Nerede yaşam varsa orada umut vardır” diyor, 2022 yılının tüm dünyaya sağlık, huzur, barış ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.

İsmail Taşçıoğlu (Wuppertal Kütahyalılar Dernek Başkanı: 2021 yılı Avrupalı Türkler için, üzüntülü ve sıkıntılı geçti. Bir çoğumuz, sevdiklerimizden korona illetinden dolayı ayrı kaldık. Cenaze namazlarını kılamadığımız oldu, iş yerleri pandemiden dolayı kısa çalışmaya gitti. Esnaflar çoğu kapalı kaldı. 2022 yılı Avrupalı Türkler için üzüntüsüz, sıkıntısız geçmesini temenni ederim.

Aydın Akbal: Yeni yılda herkese sağlık diliyorum. Bir de sabır. Korona salgını dengemizi bozdu. 2020 tam bir felaketti. Sadece koronayı konuştuk. 2021 biraz daha sakin geçti. İnşallah yeni yılda daha rahat ederiz. Korona sadece sağlığı bozmuyor, ekonomiyi de çok etkiledi. Yeni yılda artık salgın duymak istemiyoruz.

Cengiz Hocazade (Avrupa El Ele Başkanı): Umut ediyorum ki 2022 yılı, eski seneleri aratmayan yeni bir yıl olur. Engellilerimizin, yardıma muhtaç çocuklarımızın ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarının daha fazla karşılandığı, var olan sorunlarının çözüldüğü, pandemiyle birlikte virüsün ortadan yok olduğu yeni bir yıl olmasını diliyorum. Engelli ve yardıma muhtaç çocuklarımızın aileleriyle birlikte parklara çıkmasını gezmesini, yalan dünyanın güzel havasından yararlanmasını temeni ediyorum. Mazlumun ve garibanın ahını almadan hizmet veren insanların var olduğu yeni bir yıl görmek istiyorum.

İlknur Yılmaz: Mutlu, şanslı, başarılı, sevgi dolu, sevdiklerinizle beraber, koronasız sağlıklı bir yıl olsun.

Muharrem Yılmaz (Ayyo Team Spor Direktörü): Bizim için pandemi süreci 2021 yılı hiç kolay geçmedi. Pandemi ve yağışlara rağmen antrenmanlarımızı hiç aksatmadık. Bazı müsabakalar pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşti. Ancak yine de şu ana kadar süren belirsizlik özellikle bizim gibi amatör sporcuları çok etkiledi, performans düşüklükleri oldu. Ama pandemi sürecinde de gördük ki, sağlıklı olmak için spor yapmak önemli herkesi spor yapmaya atletizme davet ediyorum. 2022 yılının sizin ve sevdikleriniz için sağlıklı ve mutlu geçmesini diliyorum.

“2021 bizim için korona yüzünden pek iyi geçmedi ama yine de sağlığımız sıhhatimiz yerinde. 2022 inşallah iyi olur herkese Allah’tan sağlık ve başarılar dilerim.”

Nezahat Kılınç (Gelsenkirchen Belediye Meclis üyesi): Yılbaşı, sadece takvimdeki bir rakam değil, aynı zamanda geçmişin karnesidir. 2021 yılı ne kadar zor olsada ümidimizi kaybetmeden, geleceğe ışıkla bakmalıyız. 2022 yılında sağlıklı, savaşların olmadığı bir dünya dileklerimle mutlu yıllar.

Nurcan Çelebi: Korona salgınıyla birlikte zor dönemlerden geçiyoruz. Korona salgını insanlık için büyük bir sınav oldu. Hayatta alıştığımız ve normal olan birçok şeyin aslında ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Eskisi gibi rahatlıkla seyahat edemiyoruz, istediğimiz zaman arkadaşlarımızla dostlarımızla buluşamıyoruz. Salgının ilk döneminde aileler bile birbirlerine mesafe koymak zorunda kaldı. İnsanların psikolojisi bozuldu. 2021’i iyisiyle kötüsüyle bitirdik. Umarım 2022 sağlık ve mutluluk getirir.

Ayten Yılmaz: Hayatımız korona ile şartlandı. Sağlık sorunları, yasaklar, bir araya gelememek, bütün bunlar yaşamı çekilmez hale getirdi. Yeni yılda koronasız bir yaşam diliyorum. Geleceğe güvenle bakabilmek en büyük ihtiyacımız oldu. Ayşe Şafak: Herkesin arzusu gibi bir an önce salgın belasının sona ermesini isterim. İşimiz düzenimiz tüm yaşam altüst oldu. Devamlı aşı oluyoruz. İşlerimiz sekteye uğradı. 2022 yılında da devam edeceğe benziyor. Tam bitecek derken Omikron ortaya çıktı. Eski günlerimize dönerek virüs korkusu taşımadan yaşamak istiyoruz.

2020 yılında korona çıktığında hepimiz çok korktuk ve bir an önce bitmesini istedik. Ne yazık ki 2021 yılında da korona salgını hayatımızı çok etkiledi. 2021’i geride bırakırken söylenecek tek şey, yeni yılın koronasız bir yıl olması. Ancak gözüken bu salgınla bir süre daha birlikte yaşayacağız. Herkesin yeni yılını kutlarken, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.