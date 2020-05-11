Koronadan 100 yaş üstü 46 kişi öldü

ALMANYA’da şimdiye kadar Kovid-19 salgını sonucu yaşamını yitiren hastaların yaş ortalaması da 81 olarak açıklandı. Ülkede yaşamını yitirenlerin ağırlıklı olarak kalp yetmezliği, kanser, şeker hastası ve kan dolaşım sorunu bulunanlar olduğu da belirtildi. Aachen Üniversitesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Gernot Marx, koronavirüs kaynaklı ölümlerin gerçekte açıklandığından daha az olduğunu iddia etti. Prof. Dr. Marx, “Her vakayı tek tek değerlendirmek gerekir. İstatistiklere koronavirüs kaynaklı ölüm olarak geçenlerin gerçekte başka nedenden dolayı ölme ihtimali de var. Özellikle yaşlıların kalp krizi gibi başka nedenlerden dolayı ölmesi söz konusu. Bu yüzden koronavirüs kaynaklı ölümler aslında daha düşük” dedi.