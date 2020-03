Korona senaryosu yıllar önce yazılmış

BAŞTA İtalya olmak üzere İspanya’da, Fransa’da, Portekiz’de, İsrail’de, Belçika’da, İsviçre’de, İngiltere’de ve daha birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

‘Covid-19’ olarak nitelenen koronavirüs yüzünden şimdiye kadar Almanya’da 123 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya’da Bavyera başta olmak üzere birkaç eyalet sokağa çıkma yasağı uygularken, ülke genelinde ‘sosyal ilişki yasağı’ karara bağlandı. Sokaklarda, parklarda en fazla iki kişinin birlikte yürümesine izin çıkarken, halka alış-verişlerin dışında, mümkün mertebe evde kalma önerisinde bulunuldu.

Genelde Almanya’da insanların hem düzenlemelere hem de önerilere uymakta olduğu gözden kaçmıyor.

Zaten doğru olanı da bu.

Ama böyle bir salgın senaryosu, Almanya’da yıllar önce yazılmış.

‘2012 Halkı Koruma Risk Analizi Raporu’.

Bu raporun ‘Modi-SARS virüsü yoluyla pandemi’ bölümü Robert Koch Enstitüsü tarafından federal düzeyde birçok Alman makamın katkılarıyla hazırlanmış.

21 Aralık 2012’de Federal İçişleri Bakanlığı’nın ek yazısıyla Federal Meclis’e iletilmiş.

3 Ocak 2013 tarihinde de Federal Hükümet, Federal Meclis’i bilgilendirmiş.

Bu senaryoda, alışılmışın dışında yeni bir salgına yer verilmiş. Bu hayali virüse de ‘Modi-SARS’ adı verilmiş.

SARS virüsü ilk olarak 2002 yılı kasım ayında Çin’de görüldü.

Raporda buna ‘SARS Coronavirus (CoV)’ deniliyor.

Kısa bir süre sonra Tayvan, Singapur, ABD ve Kanada başta olmak üzere başka ülkelere de yayılan SARS salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, çoğu Çin’de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirdi.

Raporda, daha önceki yıllarda H5N1 olarak tanınan ‘kuş gribi’ ve ‘HIV’ kısa adıyla tanınan ‘AIDS’ gibi salgınlara da dikkat çekiliyor.

Hayali ‘Modi-SARS’ virüsünün Asya’da görüleceğine ve kısa bir süre sonra dünyanın her tarafına yayılacağına da.

Senaryoda, “Daha WHO resmen uyarıda bulunmadan, birçok kişi (Asya’dan) Almanya’ya seyahat ediyor. Aralarında virüs bulaşmış veya onlarla ilişkisi olmuş çok sayıda insan da var ki, bunlar virüsü Almanya’ya taşıdı. Almanya’da ilgili birimler gereken önlemleri aldıkları ve sağlık sistemi derhal devreye sokulduğu halde, virüs çok hızlı yayıldığı için yaklaşık 300 gün içinde Almanya’da 6 milyon insan Modi-SARS salgınına yakalandı” denildi.

Bu ilk yoğun salgın dalgasının ardından, daha hafif olan iki dalganın daha geleceğine de yer verildi.

Hatta bu salgın ortaya çıktıktan 3 yıl sonra herkesin kullanabileceği bir aşının ancak bulunabileceği de yer aldı bu senaryoda.

* Evet, 3 Ocak 2013’te Federal Meclis’te görüşülen ve şu anda Federal Meclis’in arşivlerinde yer alan söz konusu raporun ‘Modi-SARS”’ virüsü senaryosuyla ilgili bölümünde, böyle bir olayın istatistik olarak genelde 100-1000 yıl arasında meydana gelmesi olasılığına da yer verilmiş.

Tabii böyle bir salgının ilk dalgasında her bin kişiden 300’ünün buna yakalanacağına ve çok sayıda kişinin yaşamını yitireceğine, sakat kalacağına da.

Kamu düzenini ve güvenliğini sarsacağına, ülke ekonomisini ve politik gelişmeleri büyük ölçüde altüst edeceğine, kişileri madden çok zarara uğratacağına da.

Evet...

Bundan 7 yıl önce yazılan ‘Modi-SARS’ senaryosu, hayali ‘Modi-SARS’ virüsü, maalesef koronavirüs (Covid-19) olarak insanların başına bela oldu.