Korona onları daha da zengin etti

ÖZELLİKLE teknoloji, sağlık ve finans sektörü korona krizinden kârlı çıktı. Rapora göre salgın nedeniyle dolar milyarderleri bu yılın nisan-temmuz döneminde servetlerini yüzde 27.5 artırırken, teknoloji sektöründe yüzde 46, sağlık sektöründe yüzde 12, finans sektöründe ise yüzde 11 oranında artış oldu. Araştırmaya göre tüm dünyada 2189 dolar milyarderi var. Bu dolar milyarderlerinin toplam serveti Almanya’nın gayri safi milli hasılasının iki katı. Almanya’daki dolar milyarderlerinin serveti temmuz ayı sonu itibariyle 594.9 milyar dolar. Mart 2019’da bu miktar 500.9 milyar dolar olarak belirlenmişti. Süper zengin sayısı ise 114’ten 119’a çıktı. 2018’den Temmuz 2020’ye kadar teknoloji milyarderleri servetlerinin yüzde 42.5 artırarak 1.8 trilyon dolara yükselttiğine yer verilen raporda, sağlık sektöründe faaliyet gösteren milyarderlerin de bu dönemde servetlerini 50.3 artarak yaklaşık 259 milyar dolara çıkardığı ifade edildi. Milyarderin servetinin üçte biri ABD’ye ait olurken, bunu Çin ve Almanya izledi.

Manager Magazin dergisinin araştırmasına göre Almanya’nın süper zenginleri sıralamasında Reimann ailesi 32 milyar Euro servetle birinci, süpermarketler zinciri Lidl’in kurucusu Dieter Schwarz 30 milyar Euro servetle ikinci sırada. Üçüncü sıradaki BMW otomobil şirketi hisselerinin yarısına sahip olan Susanne Klatten ile Stefan Quandt kardeşlerin serveti ise 1.5 milyar Euro düşerek, 25 milyar Euro’ya geriledi.