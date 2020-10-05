‘Korona daha sürer’

ALINAN kısıtlama önlemlerin gevşetilmesi yönünde elbete mümkün olan tüm adımların atılacağını da belirten Scholz, hızlı sonuçlanan testler için ise ihtiyatlı konuştu. Scholz, kullanılması durumunda herkes için hızlı testlerin iyi olacağını, ancak bu testlerin Almanya’da ne zaman kullanılmaya başlanacağının belirsiz olduğunu kaydetti. Yaklaşan seçim kampanyasının başlamasına kadar kısıtlamaların gevşetilmesini umut ettiğini söyleyen Scholz “Şimdiki kısıtlamalara göre daha gevşek olmasını umut ediyorum. Sadece seçmenle sanal ortamda değil, yüz yüze de görüşmek önemli” dedi. Scholz, adaylıkların önceden belirlenmesinin de önemli olacağını kaydetti.

300 BİNİ AŞTI

Almanya’da korona vakalarını izleyen Robert Koch Enstitüsü, son 24 saate ortaya çıkan yeni vakalarla birlikte ülkedeki koronavirüse yakalananların sayısının 300 bini aştığını duyurdu. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre ilk korona vakasının tespitinden bu yana 300 bin 619 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Son 24 saat içinde belirlenen vaka sayısı ise 1382. Almanya’da, son 24 saatte ölen beş kişiyle birlikte koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı toplamda 9 bin 534 olarak kayıtlara geçti. 263 bin 700 kişi de koronavirüsü yenerek yeniden sağlına kavuştu.