Korona arası seçim
Tüm dünya koronavirüs belasıyla uğraşırken, Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde 750 merkezde seçim yapıldı. Salgın nedeniyle seçmenler oyunu mektupla kullandı. Kimsenin sandık başına gitmesine gerek kalmadı. Almanya tarihinde ilk kez bir seçimde tüm seçmenler oylarını mektupla kullanmış oldu. Seçimlerin hukuka aykırı olmaması için seçimden önce eyalette bir takım hukuksal düzenlenmeler de yapılmıştı.
DAHA önce yapılan ilk tur seçimlerde salt çoğunluğun elde edilmediği il ve beldelerde belediye başkanlığı için ikinci tur seçimleri yapıldı. Bu seçimlerde ilk turda en yüksek oyu alan ilk iki sıradaki adaylar yarıştı. Eyalet anayasası, belediye başkanı seçilmek için oyların yüzde 50’sinden fazlasını almayı zorunlu kılıyor. Seçimlerin yapıldığı merkezler arasında Münih, Nürnberg ve Augsburg gibi büyük şehirler de bulunuyor. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle sayımın birkaç gün sürmesi bekleniliyor. Seçim sonuçlarının açıklanmasının da günleri alacağı tahmin edilirken, ilk sonuçların en erken salı günü açıklanacağı belirtiliyor. Oy sayımında bin 500 gönüllü görev yapıyor. Sayım için bazı spor salonları ve fuar alanları özel olarak kiralandı.
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