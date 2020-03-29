Korona arası seçim

DAHA önce yapılan ilk tur seçimlerde salt çoğunluğun elde edilmediği il ve beldelerde belediye başkanlığı için ikinci tur seçimleri yapıldı. Bu seçimlerde ilk turda en yüksek oyu alan ilk iki sıradaki adaylar yarıştı. Eyalet anayasası, belediye başkanı seçilmek için oyların yüzde 50’sinden fazlasını almayı zorunlu kılıyor. Seçimlerin yapıldığı merkezler arasında Münih, Nürnberg ve Augsburg gibi büyük şehirler de bulunuyor. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle sayımın birkaç gün sürmesi bekleniliyor. Seçim sonuçlarının açıklanmasının da günleri alacağı tahmin edilirken, ilk sonuçların en erken salı günü açıklanacağı belirtiliyor. Oy sayımında bin 500 gönüllü görev yapıyor. Sayım için bazı spor salonları ve fuar alanları özel olarak kiralandı.