Korkutan tablo: Maskeler geri mi geliyor

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GÜNLÜK korona bilgilerini paylaşan Robert-Koch Enstitüsü’nün (RKI) verilerine göre Almanya genelinde son 24 içerisinde vakaların bir gün öncesinden 10 bin kadar daha fazla artış göstermesi üzerine günlük insidans değeri, 118’e yükseldi, ölüm sayısı ise son 24 saat içerisinde 114 olarak kayıtlara geçti. Almanya genelinde salgın başlangıcından bugüne toplam 4 milyon 506 bin 415 korona vakası tespit edilirken, toplam ölüm sayısı 95 bin 359 olarak belirlendi. Aktif koronalı sayısı 174 bin olarak verilirken, kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde koronavirüse bağlı tedavi gören ağır hasta ise 1707 oldu.

MASKELER GERİ GELSİN

Diğer yandan özellikle okullarda büyük artış gösteren vakalara dikkati çeken Federal Öğretmenler Birliği (DL), Almanya genelinde daha önce uygulanan maske takma zorunluluğuna geri dönülmesi talebinde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan DL genel Başkanı Heinz-Peter Meidinger, “Vaka sayısı geçen yılın aynı dönemine göre oldukça fazla artış göstermektedir. Geçen yılda olduğu gibi aralık ayından itibaren okulların kapatılması istenmiyorsa, tekrar eski tedbirlere geri dönülmelidir. Ayrıca 5-11 yaş arası çocuklar için de acilen aşı onayının verilmesini ümit ediyoruz” dedi.

12 YAŞ ÜSTÜNE BOOSTER AŞISI

Almanya’nın birçok eyaletinde 4 Ekim’den itibaren okullardaki maske zorunluluğuna son verilmişti. Federal Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan aşıyla ilgili açıklamaya göre ise 12 yaş üstü herkesin güçlendirici nitelikteki üçüncü Booster aşısını yaptırabileceği duyuruldu.