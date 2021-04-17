Konut teşviki üç ay uzatıldı

ÇAĞIMIZIN illeti olarak tanımlayabileceğimiz koronvirüse karşı bu ayın başından itibaren Almanya’da aile hekimlerine de aşı yapma imkânı getirildi. Paskalya tatilinden sonra, yani 19.04.2021’den itibaren ülke genelinde, büyük çadır veya spor salonlarında kurulan aşı merkezlerinin yanı sıra aile hekimleri de, koronovirüse karşı aşı yapabilecekler. Bavyera gibi bazı eyaletlerdeki aile hekimleri 7 Nisan’da aşıya başladı bile. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aile hekimleri arasında yapılacak aşı dağıtımının nisan ayının ilk haftalarında başladığını ve bu sayının aşı üretimine bağlı olarak ilk etapta sınırlı sayıda olacağını belirtti. İlerleyen gün ve haftalarda ise aile hekimlerine dağıtılacak aşı dozlarının sayısının da artırılmasının planlandığı ifade ediliyor.

İŞLETMELERE TEST ZORUNLULUĞU

Bu ayın başında koronavirüs pandemisiyle bağlantılı olarak yürürlüğe giren diğer bir yenilik ise, işletmeleri ilgilendiriyor. Federal hükümetin aldığı karar uyarınca, işletmeler personeline, elverişli durumlarda home office olarak tabir edilen evden çalışma imkânı sunmaya devam etmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, işletmeler çalışanlarına düzenli aralıklarla virüs testi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılındı. Hükümet tarafından yapılan tavsiyelere göre, işletmeler haftada en az bir veya iki defa çalışanlarına test imkânı sunmaları gerekiyor. Kaç işletmenin test programına dahil olacağı bugünlerde yetkililerce tespit edecekler. Tespit edilen sayıya göre, gerektiğinde federal düzeyde iş güvenliği yönetmelikleri sertleştirilebilecek. Hedefin, gerek iş yerlerinde gerekse okullarda herkese haftada iki kez virüs testi yapmak olduğu açıklandı.

SÜRÜCÜ EHLİYETLERİNDE YENİLİK

Şimdiye dek Almanya’da sürücü ehliyetini otomatik vitesli araba yapanlar, sadece yine aynı şekilde otomatik vitese sahip motorlu araçlar kullanabiliyordu. Kısa adı ADAC olan Alman otomobil kulübü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu uygulama 1 Nisan itibariyle değişti. Yeni uygulama uyarınca, 1 Nisan’dan sonra otomatik vitesli bir otomobille direksiyon sınavını başarıyla verenler, normal vitesli motorlu araçları da şartlı olarak kullanabilecekler. Bunun için sürücü adayından, en az 10 saat ek olarak normal vitesli araçla direksiyon dersine girme ve ardından aynı tip araçla 15 dakikalık başarılı bir test sürüşü yapması istenecek.

KAMU ÇALIŞANLARINA ZAM

Almanya’da kamu alanında çalışan 2 milyonu aşkın kişinin cebine nisandan itibaren daha fazla para girecek. Geçen yıl yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde, 1.4.2021’den itibaren geçerli olmak üzere kamu çalışanlarına en az ayda 50 euro olmak üzere yüzde 1.4 oranında zam yapılmasına karar verilmişti. Bir yıl sonra, yani 1.4.2022 tarihinde ise kamu çalışanlarına yüzde 1.8 oranında ikinci bir zam daha uygulanacak. Federal İçişleri, İmar ve Vatan Bakanlığı tarafından yapılan açıklama uyarınca, kamu alanında görev alan stajyerler ve meslek öğrenenler de bu ayın başından itibaren aylıkları 50 euro artacak. Federal hükümet üyeleri, federal bakanlar ve müsteşarların yanı sıra, yüksek mahkeme başkanları, kamu personeline yapılan zam uygulamasının dışında tutuldu.

KONUT TEŞVİKİNE DEVAM

Federal hükümetin aldığı diğer bir karar, çocuklu ailelere yönelik konut teşvikiyle ilgili. Bilindiği gibi 1.1.2018’den sonra konut satın alan çocuklu aileleri kapsayan konut teşvik programı uyarınca, çocuk başına 10 yıl boyunca yılda 1.200 euro olmak üzere toplam 12 bin euroya kadar maddi destek sağlanıyor. Ancak teşvik programının yürürürlük süresi 30.03.2021 olarak sınırlandırılmıştı. Federal hükümet, korona pandemisiyle ilgili gelişmeleri dikkate alarak, teşvik programına başvuru süresini üç ay süreyle uzattı. Buna göre haziran sonuna kadar noter nezdinde konut alımı için imza atan çocuklu aileler de 10 yıl süreyle konut teşivikinden yararlanabilecekler.

KISA ÇALIŞMA PARASINA KOLAYLIK

Koronavirüsle ilgili dünya gündemini meşgul eden pandeminin sonu kolay kolay gelmeyeceğe benziyor. Bunu fark eden federal Alman hükümeti, kısa çalışma parası ile ilgili hem başvuru süresini uzattı hem de şartları kolaylaştırdı. Kısa çalışma programından yararlanmak için geçerli olan başvuru süresi mart sonunda sona ermişti. Ancak alınan karar uyarınca kısa çalışma parasına başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatıldı. Buna göre işletmeler, pandemi nedeniyle azalan iş hacmi nedeniyle boşa çıkan eleman sayısı, toplam çalışan sayısının yüzde 10’unu bulması halinde, kısa çalışma parası için başvuruda bulunabilecekler. Daha önceki uygulamada ise yüzde 30’luk sınır esas alınıyordu.

YARDIM ÖDEMELERİ

Gerek ekonomi dünyasında gerekse toplumsal hayatta koronavirüs pandemisinin yol açtığı maddi zararları karşılamak için 3. Sosyal Güvenlik Yardım Paketi bu ayın başından itibaren yürürlüğe girdi. Bunun anlamı şu: Devlet tarafından geçim amaçlı yapılan yardım ödemelerine bundan böyle de, ikinci bir emire kadar devam edilecek. Yardım ödeneğini hak etmek için yapılan gelir denetimlerine esas alınan kıstaslarda kolaylıklar tanınacak. Örneğin konutla ilgili giderlerine ilişkin yardım ödemelerinde, kişinin oturduğu konutun büyüklüğüne bakılmayacak.

DEVAM EDECEK: Mevsimlik işçi istihdamı için getirilen sınırlamalar nedir? Kurallara uymayanlara ne kadar ceza kesilecek?

BAKIM SEKTÖRÜ İÇİN ÇİFTE MÜJDE

Bu ay, hem pandemi döneminde gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının hem de bakıma muhtaç yakınına bakan aile bireylerinin yüzünü güldürecek kararlar alındı. Bakım alanında görev alanlar için geçerli olan asgari ücret 1 Nisan itibariyle artırıldı. Buna göre, Almanya’nın batı eyaletlerinde çalışan bakım personelinin saat ücreti 12.50 euroya, doğu eyaletlerinde ise 12.20 euroya yükseltildi. Bakım personeline yönelik zam kararı, Bakım Komisyonu’nun tavsiyesi üzerine alındı.

Yakınına bakan aile fertleri için geçerli olan ve mart sonu itibariyle sona eren kolaylıklar, üç ay süreyle uzatıldı. Örneğin yakınının bakım işlerini organize etmek için tanınan 20 günlük ücretsiz izin hakkından yararlanma süresi haziran sonuna kadar uzatıldı. Pandemi öncesi ise bu süre 10 gün olarak sınırlandırılmıştı. Bakım amacıyla alınan ücretsiz izinden dolayı doğan gelir kaybının tazmini için öngörülen 20 günlük yardım ödeneğinden yararlanma süresi de haziran sonuna kadar uzatıldı.

TÜRKİYE’DEKİ YAKINIMA BAKIM YAPABİLİR MİYİM?

Nilüfer Somer – Almanya

İSTANBUL’da bir bakımevinde kalan kardeşinizin bakım ve vesayet işlerini kızınız ve oğulunuzla birlikte yaptığınızı belirtmiş ve “Kardeşime yönelik bakımdan dolayı Almanya’dan bakım parası alabilir miyim? Erken emekli olunca İstanbul’a gidip kardeşime bakmak istiyorum. Emekliliğime ek bir katkısı olur mu?” sorusunu yöneltmişsiniz.

Alman Bakım Sigortası’ndan gerek maddi gerekse bakım hizmeti şeklinde yardım almak için, bakıma muhtaç kişinin Almanya’da ikamet etmesi ve aynı zamanda sağlık ve bakım sigortası üyesi olması gerekiyor. Kardeşinize bakıyor olmanız, elbette takdir edilecek bir insanlık vazifesi de olsa, bu yardımınız için Alman Bakım Sigortası’ndan destek almanız söz konusu olmadığı gibi, kardeşinize yaptığınız bakımın, Almanya’daki emekliliğinize de bir katkısı yok maalesef. Bunun nedeni şu: Bakımdan dolayı yapılan emeklilik prim ödemesi sadece Almanya’da ikamet edenler için yapılıyor. Hem siz hem de bakıma muhtaç olan kardeşiniz Türkiye’de ikamet ettiği için, adınıza emeklilik prim yatması söz konusu olmayacaktır. Yapacağınız bakım hizmeti konusunda Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurup, yardım talebinde bulunabileceğinizi de bu noktada hatırlatmak isteriz.