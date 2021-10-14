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HABERLERAvrupa Haberleri

Koalisyonu Sol Parti’yle kuracak

#Mecklenburg-Vorpommern#SPD#Manuela Schwesig
Koalisyonu Sol Parti’yle kuracak

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimelere paralel olarak Mecklenburg-Vorpommern’da yapılan eyalet meclisi seçimlerinin açık ara galibi olan SPD, 2016’da CDU’yla kurduğu koalisyon yerine yeni dönemde Sol Parti’yle yola devam etme kararı aldı.

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SPD Eyalet Merkez Yürütme Kurulu, Meclis Grubu ve Eyalet Teşkilatı yönetim kurulu, Sol Parti’yle koalisyon için yeşil ışık yaktı. Sol Parti’yle yapılan ön görüşmelerde birçok noktada uzlaşıldığı belirtildi. Koalisyon kurulması durumunda iki partinin toplam 43 milletvekili olacağı belirtildi. CDU ve Sol Parti ile iki uzun ön görüşme yapıldığını belirten SPD Teşkilat Başkanı ve Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, daha çok Sol Parti’yle ortak nokta bulunduğunu söyledi. SPD’nin, yeni ortağıyla eyaleti ‘daha istikrarlı ve güvenilir’ bir şekilde ilerletebileceğini belirten Schwesig, önceki dönemde muhalefette yer alan Sol Parti’yi överken, yaptığı görüşmelerde ‘muhalefet partisinin kendisini hükümetin sorumluluğuna hazırladığını ve ortak bir hükümet açısından güvenilir olduğunu’ kaydetti. 26 Eylül’de yapılan eyalet seçimlerinde SPD yüzde 39.6, CDU yüzde 13.3 ve Sol Parti yüzde 9.9 oranında oy almıştı,

MERKEZİ PROJELERDE ANLAŞMA
Her iki partinin temel konularda seçimler öncesinde de fikir birliği içinde olduğu belirtildi. Uzlaşılan konulara göre her iki parti de öğretmen açığını kapatmak için yaklaşık bin yeni öğretmeni işe almayı hedefliyor. Ayrıca her iki taraf da eyalet seçimlerinde oy kullanma yaşını 16’ya indirmeyi, planlıyor. Yeni bir ihale kanunu hayata geçirmeyi isteyen iki parti de ihaleye girecek şirketlerden çalışanlarına toplu sözleşmede belirlenen ücreti ödeme şartı getirmeyi hedefliyor. Eyalet çapında geniş bir ulaşım ağı ve yaşlılara ücretsiz ulaşım imkânı sunulması da ortak hedefler arasında. Schwesig için önemli noktanın ekonomi olduğu ifade edilirken, özellikle sanayide daha fazla istihdam yaratılması ve yenilenebilir enerjilerin genişletilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor.

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#Mecklenburg-Vorpommern#SPD#Manuela Schwesig

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