Koalisyon ciddi bir hataydı

AVRUPA’nın en eski partisi SPD’nin Genç Sosyalistler (Jusos) Teşkilatı’nda başkan seçilen ilk Türkiye kökenlisiniz. Sizi tebrik ediyorum. Köklü bir partinin önemli bir teşkilatının başkanlığına kadar olan süreç nasıl gelişti?

Sosyal demokrat bir ailede büyüdüm. Beni en çok etkileyen Gerhard Schröder oldu. Onun 1998 yılındaki seçim kampanyasının ve başbakan seçilmesinin bizim evde çok konuşulduğunu hatırlıyorum. 16 yıl sonra Helmut Kohl’ün iktidarı sosyal demokratlara bırakması evimizde sevinç yaratmıştı. Evdeki ortamdan etkilenerek Schröder’i ben de çok sevmiştim. Zamanla SPD’ye ilgi duydum. 12 yıl sonra 15 Ekim 2010’da üyelik formunu doldurup resmen partili oldum. O günden beri de partide aktif çalışıyorum. Son yapılan seçimde Peter Maas ile birlikte aday olduk ve üyeler bizi seçti.

Hâlâ Schröder’e aynı sempatiyi duyuyor musunuz?

Schröder 16 yıllık Helmut Kohl iktidarını yıktı. Bu büyük bir başarıydı. Birçokları gibi benim de büyük sevgimi kazanmıştı. Ancak politikaları nedeniyle parti büyük güven kaybetti. İnsanlarda hayal kırıklığı yarattı. Dar gelirlilerin umutlarını kırdı. ‘Ajanda 2010’ büyük hataydı. Onun yarattığı hasarı 2004 yılından beri parti gideremedi. Açıkçası, 6 yaşında beni etkileyen ve partili olmamı sağlayan Schröder’e SPD’li olarak bugün başka bir gözle bakıyorum diyebilirim. ‘GENÇLERİN ÖNCELİKLERİ FARKLI’

Son yıllarda Jusos hiç olmadığı kadar parti politikalarında etkili olmaya başladı. Parti yönetimi gençleri hiç olmadığı kadar dinliyor. Değişim nasıl oluştu?

Gençlerin sesinin parti içinde yükselmesi gerekir. Doğrusu da bu. Bazı konularda gençlerin duyarlılıkları ve öncelikleri diğer üyelere göre farklı. Çevre politikaları, iklim değişimi, dijitalleşme gibi konular günümüzün en öneli konuları. Gençler doğru söylemleri ve önerileriyle partide öne çıkıyor.

SPD sürekli kan kaybediyor. 1945 yılından bu yana en düşük seviyede. Bunun sebebi nedir?

Birlik Partileri (CDU/CSU) ile tekrar büyük koalisyona girmek ciddi bir hataydı. Genç Sosyalistler olarak biz, 2017 seçimlerin öncesinde ve sonrasında Merkel ile koalisyona karşı çıktık. Çünkü büyük koalisyonda partilerin politikaları ve programları birbirine karışıyor. Yapılan iyi işlerin tamamı Merkel’in partisinin hanesine yazılıyor. Doğru politikalarımız, karşılık bulan çalışmalarımız ve elde edilen başarılarımız görünmüyor. Halka bu anlatılamıyor. Böyle olunca da destek kaybı kaçınılmaz. Korona salgını sürecinde bunu çok iyi yaşıyoruz. En başarılı bakanlar SPD’liler. Destek paketleri, işsizlikle mücadele hep bizim bakanların projeleri. Çok da başarılı oldular. Ancak bu oya yansımıyor. Gençlik örgütü öngörülerinde haklı çıktı. Büyük koalisyonun kan kaybetmede çok büyük etkisi oldu. ‘SCHOLZ BAŞARISINI GÖSTERDİ’

Berlin’de gelecek yıl hem eyalet hem de federal seçimler yapılacak. SPD her iki seçimde de başarılı olması için neler yapmalı?

Seçim programına önem veriyorum. Programda neler yer alacak bu önemli. Gelir dağılımının nasıl olacağı, vergi toplamada izlenecek yolun ne kadar adaletli olduğu çok önemli. Seçimlerde başarılı olmak için bizim CDU ile farkımızı ortaya koymamız lazım. Vergi adaleti, gelir dağılımında eşitlik ana konularımız olmalı. Önceliğimizin zenginler değil, dar gelirliler olduğunu anlatmalıyız, bunu icraatlarla göstermeliyiz. SPD’nin gücünü aldığı ve sesi olduğu geniş kitleleri, yani dar gelirli ve dezavantajlı kesimin hakkını savunduğu politikaları ortaya koyup anlatması gerekecek. SPD solda kalmalı. SPD yeniden dar gelirlilerin partisi olmalı.

Başbakan adayı Olaf Scholz’dan umutlu musunuz?

Maliye Bakanı olarak Olaf Scholz son dönemde yaptığı işlerle başarısını gösterdi. Korona döneminde çok başarılı ekonomik programları ve önlem paketlerini o hazırlayıp hayata geçirdi. Almanya’nın borçlanma politikasını değiştirmesi ciddi bir adımdı. Bu adımı attı. ‘DAHA FAZLA GÖÇMEN KATILMALI’

SPD için kariyer partisi olduğu, işçilerden ve sendikalardan uzaklaştığı yönünde eleştiriler var. Katılıyor musunuz bu eleştirilere?

Kariyer partisi görüşü doğru değil. Ancak SPD’de bir değişim var. Üniversite bitirmiş veya akademisyenlerin partiye son dönemde ilgisi olduğu doğru. Partiye daha fazla kesimlerden de gençlerin gelmesi lazım. Yaptığımız bir toplantıda fark ettik ki, herkes üniversite mezunu. Kendi kendimize neden meslek eğitimi yapanlar yok. Neden benim kuzenlerim gibi büroda veya perakende alanında çalışanlar aramızda değiller. Ben 10 yıldır partideyim. Şunu gördüm; Farklı alanlarda çalışan, farklı inanca ve etnik kökene sahip farklı düzeyde eğitim almış gençler partide olmalı. Daha fazla göçmen partiye katılmalı ve sorumluluk almalı.



