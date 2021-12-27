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Kısmi kapanmalarla, kısıtlamalar yarın başlıyor

#Almanya#Kısmi Kapanma#Koronavirüs
Kısmi kapanmalarla, kısıtlamalar yarın başlıyor

Almanya’da korona salgınıyla mücadelede federal hükümet ile eyaletler arasında 21 Aralık’ta yapılan korona zirvesinde alınan kısıtlamalar yarından itibaren geçerli olacak. Korona tedbirleri kapsamında aşılılar veya iyileşenler için de birtakım kısıtlamalar öngörülüyor.

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ORTAK alınan karar ülke genelinde geçerli olurken asgari düzeyde kısıtlamaları öngörüyor. Eyaletler isterlerse salgındaki duruma göre ilave tedbirler alabilecek. Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde ise kuralların uygulanmasına bugün başlandı. 28 Aralık’tan itibaren aşı olanlar ve iyileşenler için özel temaslar da kısıtlandı. İyileşenler ve aşılı olanlar bile en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Aşılanmamış veya iyileşmemiş kişilerin katıldığı kamusal veya özel alanlardaki özel toplantılarda ise kendi hane halkı ve başka bir haneden en fazla iki kişi ile sınırlandırıldı. 14 yaşından küçük çocuklar istisna tutuldu.

İNSİDANSTAN BAĞIMSIZ KABUL EDİLDİ
Kültürel etkinliklerinin yapılabildiği mekânlar ile sinema, tiyatro ve restoran gibi mekânlara sadece aşılı veya iyileşenler girebilecek. Ancak bazı mekânlar isterlerse ek olarak, aşılı olanlardan veya iyileşenlerden günlük test de isteyebilecek. Ülke çapında geçerli olan bu kural insidans değerinden bağımsız olarak kabul edildi. Ancak hastalık veya benzeri özel nedenlerle aşı olamayan kişiler için istisnalar uygulanacak. Günlük ihtiyaçlar ve temel gıda ihtiyaçlarının yapıldığı süpermarketlerle eczaneler hariç tüm perakende ticaret yapılan dükkânlara da sadece aşılılar veya iyileşenler alınacak. Mağazalar girişte müşterinin durumunu kontrol etmekle yükümlü tutuldu.

Kısmi kapanmalarla, kısıtlamalar yarın başlıyor
MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Okullarda öğretmen ve öğrenciler için de maske zorunluluğu bulunuyor. Bakım evleri, yaşlılar yurdu ve hastanelerde çalışanların 15 Mart’a kadar aşılandığını veya iyileştiğini ispat eden belge sunması gerekiyor. Aksi halde çalışmalarına izin verilmeyecek. Salı gününde itibaren eczacılar, veterinerler ve diş doktorları da aşı yapabilecek. 28 Aralık’tan itibaren gece kulüpleri ve diskolar kapanacak. Eyaletler gelişmelere göre fuarları, kongreleri iptal edebilecek ve hatta restoranları da kapatabilecek. Yılbaşında sokaklarda ve meydanlarda toplu halde bir araya gelerek kutlama yapılması yasaklandı. Ayrıca havai fişek satışlarına da yasak getirildi.

 

 

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#Almanya#Kısmi Kapanma#Koronavirüs

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