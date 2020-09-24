Kısa süreli ödenekten 6 milyon 300 bin euro haksız yere alınmış

HÜR Demokrat Partisi’nin (FDP) Federal Meclis’e sunduğu soru önergesi üzerine federal hükümetin verdiği cevaba göre, Federal Çalışma Ajansı, mart ayından ağustos ayı sonuna kadar 2 bin 100 dolandırıcılık olayını belirledi. Haksız yere alınan paranın ise 6 milyon 300 bin euroyu bulduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ VE DOĞRU KARAR

Federal Çalışma Ajansı, korona krizi döneminde yapılan tüm yardım, destek ve ödeneklerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için ülke genelinde 6 bin çalışanını görevlendirdi. Önergede imzası bulunan FDP Sosyal Politikalar sözcüsü ve Federal Meclis milletvekili Pascal Kober “Hükümet baştan itibaren ödeneğin nasıl kullanıldığını incelemek için personel görevlendirilmesi önemli ve doğru karar” dedi.

2021’İN SONUNA KADAR UZATILDI

Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından başlatılan kısa süreli mesai uygulamasının süresi geçen hafta alınan kararla uzatılmıştı. Kısa süreli mesai uygulamasını ilk etapta 2020 yılının sonuna kadar uygulanması kararlaştırılmıştı. Ancak koronanın etkisinin hesaplanandan daha uzun süreceği ihtimali nedeniyle süre 2021 yılının sonu kadar uzatıldı.