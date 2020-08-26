Kısa mesai ve yardımlar uzuyor

ALMANYA’da koalisyon ortakları CDU/CSU ile SPD, sekiz saat süren koalisyon komisyonu toplantısında en kritik konularda uzlaşma sağladı. Koalisyon ortakları koalisyon komisyonu seçim yasasını değiştirmede anlaşmaya vardı. Yasa değişikliği Federal Meclis’in daha fazla milletvekiliyle büyümesini engellemeyi hedefliyor. Şimdi 709 milletvekili bulunan federal Meclis’in normal kapasitesi 598. 2021 seçimleri için doğrudan seçilen milletvekili sayısıyla listeden giren milletvekili sayısında kısıtlama ön görülüyor. Bir yasa taslağı hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek. 2025 seçimlerinde ise milletvekili sayısının 19 civarında azaltılması planlanıyor.

KISA MESAİ UZATILACAK

Korona krizi nedeniyle işçi çıkarmayan ve kısa mesaiye giden şirketlere devletin ödediği kısa mesai parası süresi de uzatılacak. Kısa mesaiye giden şirketlerde devlet ilk üç ay için çocuksuz ailelerde net maaşın yüzde 60’ını, çocuklu ailelerde ise yüzde 67’sini, 4’üncü aydan itibaren yüzde 70 ve 77’sini, 7’nci aydan itibaren ise yüzde 80 ile 87’sini karşılıyor. Ancak sosyal sigorta primlerinin ne kadarını devletin karşılayacağı netlik kazanmadı. Çalışma Bakanı primlerin tamamının devlet tarafından karşılanmasından yana. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Mart 2020’ye kadar kısa mesai parasının uzatılmasını hedefliyor. Çalışma Bakanı kısa mesai ile ilgili tasarıyı Bakanlar Kurulu’na sunacak.

Koalisyon ortaklatı ayrıca çocuğu hasta olan ailelere ödenen hastalık parası süresinin çiftler için 5 gün, yalnız bakanlar için 10 gün uzatılmasını kararlaştırdı.

Ortaklar orta ve küçük ölçekli şirketlere korona krizi nedeniyle ödenen devlet yardımlarının süresini de yıl sonuna kadar uzatmada anlaşma sağladı.