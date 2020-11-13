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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

'Kış zor geçecek, rahatlama 2021’de’

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'Kış zor geçecek, rahatlama 2021’de’
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Koronavirüs aşı denemelerinde yüzde 90’ın üzerinde başarılı olduklarını açıklayan BionTech şirketinin Türk CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiliz televizyon kanalına konuştu. Dünya genelinde gerekli izinleri veren kurumlarla yakın diyalog içinde olduklarını belirten Prof. Dr. Şahin, şunları söyledi:

“Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile görüşmelerimiz sürüyor. Bunun yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle de iletişim halindeyiz. Ön ya da koşullu onay, ABD’den veya Avrupa’dan gelebilir. Aşı tedariki en iyi ihtimalle aralık ayı ortalarını bulur. Ancak bu, aralık ayında işlerin bir anda değişeceği anlamına gelmiyor. Bu kış bizim için çok zor geçecek. Durum iyiye gitmeden önce olabilecek en kötü halini alacak. Önümüzdeki mart veya nisan ayında rahatlamaya başlayacağız. 2021’in ortalarına doğru durumu daha iyi kontrol altına alabiliriz. Temas halinde olduğumuz yetkililerin karar verme süreçlerine bağlı olarak aralık ayında insanların aşı olmaya başlayabileceklerini umuyoruz.”

Kış zor geçecek, rahatlama 2021’de’

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