'Kış zor geçecek, rahatlama 2021’de’

“Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile görüşmelerimiz sürüyor. Bunun yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle de iletişim halindeyiz. Ön ya da koşullu onay, ABD’den veya Avrupa’dan gelebilir. Aşı tedariki en iyi ihtimalle aralık ayı ortalarını bulur. Ancak bu, aralık ayında işlerin bir anda değişeceği anlamına gelmiyor. Bu kış bizim için çok zor geçecek. Durum iyiye gitmeden önce olabilecek en kötü halini alacak. Önümüzdeki mart veya nisan ayında rahatlamaya başlayacağız. 2021’in ortalarına doğru durumu daha iyi kontrol altına alabiliriz. Temas halinde olduğumuz yetkililerin karar verme süreçlerine bağlı olarak aralık ayında insanların aşı olmaya başlayabileceklerini umuyoruz.”