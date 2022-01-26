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HABERLER Avrupa Haberleri

Kiliseden kaçışlar başladı

#Almanya#Katolik Kilisesi#AVRUPADAN HABERLER
Kiliseden kaçışlar başladı

Almanya’da Katolik Kilisesi’ndeki çocuk istismarı hakkında eski Papa 16. Benedikt’in de adının karıştığı skandal raporun yayınlanmasının ardından, kiliseye kayıtlı vatandaşların çıkış işlemlerinde iki kat artış olduğu bildirildi.

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1945-2019 yılları arasında Münih ve Freising Başpiskoposluğu idare bölgesinde meydana gelen cinsel istismar olaylarını ortaya koyan raporun etkisi devam ediyor.
Münih Kent İdaresi tarafından verilen bilgiye göre, kiliseden çıkışlarda büyük artış yaşanıyor. Bavyera genelinde ise vatandaşların kilise kayıtlarının düşürülmesi için ilgili dairelere hücum ettiği bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Münih Kent İdaresi Sözcüsü, raporun açıklanmasından bu yana kısa süre içerisinde 650 çıkış dilekçesinin kendilerine ulaştığını söyledi. Kitlesel çıkış başvurularının beklenenden yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu belirten sözcü, çıkış dilekçelerini işleme koyabilmek için personel takviyesi yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

PERSONEL TAKVİYESİ YAPILDI
Aynı şekilde Bavyera’nın Regensburg, Ingolstadt ve Würzburg gibi Katolik nüfusun yoğun olduğu kentlerde de çıkış başvurularında yüksek düzeyde artış olduğu, Würzburg kentinde son bir haftada içerisinde normalden 5 kat daha fazla kişinin kilisen çıkmak istediği bildirildi. Çok sayıda bölgesel idari birimin artan çıkış dilekçeleri nedeniyle personel takviyesi yapmak zorunda kaldığı duyuruldu. Almanya’da kiliseye kayıtlı vatandaşlar, aylıklardan kesilen gelir vergisinin yüzde 8 kadarını da kiliseye ek vergi olarak ödüyor. Kilise kaydını sildirenler bu vergiden muaf tutulurken, kilise tarafından verilen vaftiz, evlilik gibi benzer hizmetlerden, ancak Başpiskoposluk onayıyla yararlanabiliyor.

 

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