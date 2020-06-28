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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Kiğılı Almanya’da ilk mağazasını açtı

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Kiğılı Almanya’da ilk mağazasını açtı
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Erkek hazır giyim sektörü markalarından Kiğılı, Almanya’daki ilk mağazasını Krefeld kentinde açtı.

Kiğılı Almanya Direktörü Kerem Bul, Krefeld şehrinde başlayıp gelecekte Almanya ve Avrupa’nın farklı kentlerinde yeni mağazalar açmayı hedeflediklerini söyledi.

Kiğılı Almanya’da ilk mağazasını açtı

Kerem Bul, “Çok ciddi bir süreç içerisinden geçtik, son 2-3 haftadır ekip arkadaşlarımızla çok ciddi çalışmalar yaptık. Bugün mağazamızı açtık ve çok mutluyuz. Almanya’da ilk adımımızı attık, bundan sonra Avrupa’da çeşitli hedeflerimiz var, bundan sonra adım adım gitmeyi planlıyoruz” dedi.

Kiğılı Almanya’da ilk mağazasını açtı

Kiğılı markasının 1938 yılından beri faaliyet gösterdiğini dile getiren Bul, “Kiğılı Türkiye’de bilinen bir marka, Almanya’da boşluğu hissedilir bir marka olduğunu düşündüğümüz için bu adımı attık. Almanya piyasasında ciddi anlamda boşlukları gördüğümüz için bu adımı attık. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda burada ismimizi duyuracağız” ifadesini kullandı.

Kiğılı Almanya’da ilk mağazasını açtı

Hedef kitlelerinin daha çok Almanlar olduğunu vurgulayan Bul, “Elbette vatandaşımızın başımızın üstünde yeri var ama ilk olarak hedefimiz Kiğılı markasını, global bir marka olarak konumlandırmak. Bunu yaparken de Almanları mağazamıza çekmek en büyük hedeflerimizden biri. Kendi vatandaşlarımız da başımızın tacı ve onlar da olmazsa olmaz” dedi. König caddesindeki açılışa Türklerin yanı sıra Almanlar da ilgi gösterdi.

Kiğılı Almanya’da ilk mağazasını açtı

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