Kıbrıslı Türkler, Londra’da ikinci kez bayrak protestosu yaptı

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İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin bünyesindeki derneklerle kurduğu ‘Kıbrıslı Türkler’de vardır’ adlı oluşum tarafından Waltham Forest Belediyesi önünde dün akşam düzenlenen protesto devam ederken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gönderdiği mesajla protestoculara destek verdi. Protestoda Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Keşmir ve Filistin bayrağı açıldı. Etkinliğe Keşmir toplum üyeleri de katıldı. Protestoya Londra’da doğup büyüyen, Kıbrıs Türk’ü popçu ve şarkı sözü yazarı Eylem Kızıl da katılarak destek verdi. Eylem, “Çirkin ve üzücü bir durum. Biz burada doğup büyüdük ama KKTC’nin bayrağı da bizim bayrağımız. Hele bu olayın doğup, büyüdüğüm belediyenin sınırları içerisinde yaşanması beni daha da üzdü. Birlik olup hakkımızı aramalıyız” dedi.

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BAYRAĞI İKİ SAATTE İNDİRDİLER

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ayşe Osman, gecede yaptığı konuşmada, Waltham Forest Belediyesi’ne karşı başlattıkları protestoya katılıp destek veren, emeği geçen herkese teşekkür etti. Osman şunları söyledi: “KKTC bayrağımız bizim kimliğimizin ve kültürümüzün simgesidir. Biz, Kıbrıslı Türkler olarak var olduğumuzu ve bayrağımızın verilen izin sonrası haksızca bizi hiçe sayarak iki saat içinde indirilmesine karşıyız. Bu bir ırkçılıktır ve biz bu ırkçılığı kabul etmiyoruz. 9 Aralık’tan bu yana Waltham Forest Belediyesi’ndeki Meclis üyelerine tek tek mektup yazdık ve bugün de burada kendilerine neden protesto yaptığımıza dair detaylı bilgi içeren el ilanlarımızı toplantı salonuna girerken ellerine verdik. Ayrıca bu ırkçılığa karşı Cllr Grace Williams için başlattığımız imza kampanyasının 3 bin 315 imzalı mektubunu da belediye başkanına sunduk. Cllr. Williams, İngiltere tarafından tanınmayan ülkelerde oluşan Tibet, Domimican ve Transseksüel toplulukların bayraklarını geçmişte önemli günlerinde göndere çekmişler, lakin bize KKTC yapılan ırkçılık sonrası onların da bayraklarını artık çekilmeyecek kararı verdiklerini duyurmuştur. Bugün bu ülkelerden protestomuza katılıp bize destek veren kardeşlerimizle gurur duyarız.”

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PROTESTOCULARI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı da şöyle: “Londra’daki Waltham Forest Belediyesi tarafından bize dayatılan ayrımcılığa karşı durma çabaları kapsamında Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’ne, destek veren tüm derneklere ve insanlara en derin selamlarimi ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum. Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Adası’nda Rumlarla eşit müktesep haklara sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bayrağımızı, kimliğimizi ve kültürümüzü inkâr ederek, Kıbrıs’ta iki tarafın farklılıkları ile bir arada yaşayabileceği eşitlik zemininde sürdürülebilir bir uzlaşıya varılabilmesi mümkün değildir. Geçen yıl 15 Kasım’da Meclis’in izniyle çekilen bayrağımıza ‘yasak’ getirilmesi ve bayrağımızın zamanından önce kaldırılabilmesi oldukça üzücüdür. Bu yanlışın düzeltilmesini ve sesimizin ilgili taraflarca duyulmasını temenni ediyorum. Bu gece protestoculara en içten selamlarımı gönderiyor ve bu ayrımcılığa son verme yolundaki kararlı tavrınız için şükranlarımı sunuyorum. Katılımcılar arasında Konsey eski başkanlarından Leyla Kemal ve Çetin Ramadan, Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği Başkanı Ersu Ekrem, Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim, Cezire Derneği Başkanı Mustafa Kureyşi, Limasollular Derneği (UK) Başkanı Arife Retvan da yer aldı.

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