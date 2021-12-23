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Kendi hikâyesini tiyatroya taşıdı

#Almanya#Berlin#Serpil Beylik
Kendi hikâyesini tiyatroya taşıdı

Adana’da doğup büyüyen ve yaşamını Berlin’de sürdüren Serpil Beylik, kendi hayat hikâyesini tiyatroya aktardı. Beylik, ‘Karışık Kaset’ adla tek kişilik oyununu memleketi Adana’dan sonra Berlin’deki Tiyatro28’de sahneledi.

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DRAMATURGLUĞUNU Zerrin Akdenizli’nin, yönetmenliğini Gülşirin Şimşek’in üslendiği oyun, bir kadının geleneksel yapı içerisinde çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşadığı baskıların olumsuz sonuçlarını gözler önüne sererken, çevresel faktörlerin ve eğitimin, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bir kadın için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Oyunda, kadının çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki zorluklara, toplumda yaşadığı zorluklara, ötekileştirilmesine, baskı görmesine, sözle veya elle tacize uğramasına, kadında oluşturduğu psikolojik zorluklara değiniliyor.

Kendi hikâyesini tiyatroya taşıdı

‘DAİMA İLERİYE BAKSIN’
Berlinlilerin önünde sahneye çıkarken çok daha farklı bir heyecan duyduğunu belirten Beylik, şunları söyledi: “3 sene önce Berlin’de yazmaya başladığım bu oyunla kendi ailemden yola çıkarak çocukluğumu, yaşadığım, doğup büyüdüğüm Adana’da çevremdeki gözlemlerimi anlatmaya çalıştım. Bunlar hemen hemen büyük bir çoğunlukla her ailenin içinde yaşanan ve yaşanabilecek olan şeyler. Aslında kadını anlatmak istedim özünde. Kadının ne kadar güçlü olduğunu, kadının kendisindeki gücü fark etmesini ve kadının toplumda uğradığı baskıyı gözler önüne sermek istedim. Kadın ne kadar çok trajik şeyler yaşasa da bunlara gülmesini istedim. Oyunumda bunu biraz mizahi olarak işledim, hayatın güldürücü yönünü de ortaya çıkarmaya çalıştım. Gülsün, güçlensin ve daima ileriye baksın kadın.” Oyunu ilk kez Adana’da sahnelendiğini belirten Beylik, burada Adana Kadın Dernekleri Platformu, AKDAM ve Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği iş birliğinde çalıştığını söyledi.

Kendi hikâyesini tiyatroya taşıdı

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#Almanya#Berlin#Serpil Beylik

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