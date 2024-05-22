‘Kefen Bayraklı Şehir’ seyirciyle buluştu

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BİRSEN Özkan, Elfida Hamova, Hülya Ersoy, İslim Karadag, Nermin Dağ, Elmas Topbaş, Hakan Ünlü, Ali Karadağ, Cenkay Sezer, Mehmet Akçay, Nasır Turunç ve Hasan Polat’ın sahneye taşıdığı oyunda, Bengisu Öztaş, Sara Karadağ ve Arda Topbaş çocuk oyuncu, figüran olarak da Çağla Düdükçü ile Burcu Turunç rol aldı. Yönetmen Hasan Polat oyunla ilgili şunları söyledi: “Oyunda, işgal güçlerinin Antep halkına yönelik acımasız hareketleri, kadınlara ve çocuklara uyguladığı şiddeti, çocukların ve kadınların çektiği çilelerle çok zor günlerde bile dimdik ayakta duran, ruhundan, varlığından hiçbir ödün vermeyen kadının önemi vurgulandı, savaşın ne olduğu, siviller için ne anlama geldiği, savaşta özellikle çocuklara ve kadınlara çok şiddet uygulandığı gözler önüne sergilendi.”

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KAHRAMANLARIMIZI UNUTMADIK

“Oyunda, Gaziantep’in yoksul ve emekçi halkının tüm zorluklara rağmen canı pahasına yurdunu savunmasına yönelik mücadelesi, savaşın özellikle kadın ve çocukların üzerine ne derece kötü travmalar yarattığı anlatıldı. Halep’te yaşayan, çocuğu olmamış bir aileye 5 altın karşılığında kendi çocuğunu evlatlık veren bir ailenin dramını, ayrıca o 5 altınla silah alıp Fransız zulmüne karşı direnen baba Azap Osman ile anne Hacı Bacı’nın mücadelesini, cephede şehit düştüğü halde silahını elinden bırakmamış askerin annesi ve kardeşini anlattık. Son derece ilkel koşullarda Kuvâ-yi Milliye hastanesini kurup yaralılara müdahale eden doktorlardan Dr. Necip Barlas’dan, dedesiyle torununun ‘İmatat-ı Harbiye’ atölyesinde gece gündüz silah ve cephane yapan Tüfekçi Yusuf’tan, Ankara hükümeti adına Mustafa Kemal tarafından Gaziantep direnişine gönderilen, iyi yetişmiş subaylar Ali Şefik Özdemir ve Kılıç Ali’den bahsettik. Direnişin ateşini fitilleyen ‘Şehit Kamil’i ve annesi Hatice Dilek’i unutmadık. Oğlunun şehit edilmesine bedel olarak verilen 200 altını elinin tersiyle geri çeviren Ökkeş Dilek’ten söz ettik.”