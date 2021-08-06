BERLİN
Son Güncelleme:
Kaymakam hakkında ön soruşturma
Almanya’da geçen ay meydana gelen yüzyılın sel felaketinde savcılık Ahrtal kaymakamı Jürgen Pföhler hakkında, görevini yerine getirmeyerek ölüme sebebiyet verme şüphesiyle ön soruşturma başlattı.
KOBLENZ savcılığı, afet durumlarında vatandaşların bilgilendirilmesinin kaymakamlığın görev alanına girdiğini ve kaymakamın zamanında vatandaşları uyarmadığı suçlamasında bulunuyor. Yapılan ilk araştırmada 14 Temmuz’da en geç saat 20.30’da vatandaşların sel konusunda ikaz edilmiş olması ve güvenli bir yere naklinin yapılmış olması gerektiğine dikkat çekildi.