Kaymakam hakkında ön soruşturma

KOBLENZ savcılığı, afet durumlarında vatandaşların bilgilendirilmesinin kaymakamlığın görev alanına girdiğini ve kaymakamın zamanında vatandaşları uyarmadığı suçlamasında bulunuyor. Yapılan ilk araştırmada 14 Temmuz’da en geç saat 20.30’da vatandaşların sel konusunda ikaz edilmiş olması ve güvenli bir yere naklinin yapılmış olması gerektiğine dikkat çekildi.