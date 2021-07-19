Kayıp 700 kişiden iyi haber: Tsunami gibiydi!

KUZEY Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde kayıp olarak bildirilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklayan emniyet yetkilileri, eyalete bağlı Euskirchen bölgesinde şimdilik 150 kişinin bulunamadığı bilgisini paylaştı. Sel felaketinin yüzlerce ölüme neden olduğu Rheinland Pfalz eyaletinteki Schuld köyünde ise arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Evlerinden sağ çıkan kişiler felaketin boyutlarını anlatırken, “Sanki tsunami gibiydi. Kendimizi çatı katlarına zor atarak kurtulduk” ifadelerini kullandı.

YIKILMA TEHLİKESİ

Koblenz polisinden yapılan açıklamada afet bölgesinden halen çok sayıda insanın kayıp olduğu duyuruldu. Selden zarar gören evlerin çoğunun kullanılamaz halde olduğunu belirten polis sözcüsü, yıkılma tehlikesine karşı vatandaşalara uyarıda bulundu. Almanya’nın değişik bölgelerinden yardıma gelen 1300 kişilik kurtarma ekibinin, taşkınların geçilemez hale getirdiği cadde ve sokakları temizlemeye çalıştığı kaydedildi.

BAVYERA’DA TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Batı eyaletlerinde yeni bir sel tehlikesinin beklenmediği açıklamasını yapan yetkililer, aynı şeyin Bavyera eyaleti için söylenemeyeceğini duyurdu. Son yaşanan sel tehlikesinin devam ettiğini belirten bölge sözcüsü, özellikle Tuna Nehri kıyısındaki Passau kentindeki su seviyesinin tehlike arz ettiğini duyurdu. Ayrıca Alplere yakın yerleşim yerlerinden geçen akarsu seviyelerinin de tehlikeli boyutlarda olduğu kaydedildi.