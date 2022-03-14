Kassel-Antalya seferleri haziranda başlıyor

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KASSEL Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek seferlerin 29 Ekim’e kadar devam edeceğini belirten Corendon Havayolları Almanya Sorumlusu Thomas Braun, hem haziran ayında başlayacak uçuşlar hem de uzun vadeli ve başarılı iş birliğinden dolayı çok memnun olduklarını söyledi: “Şimdi Almanya’nın ortasındaki yolcularımızın Kassel-Antalya seferlerinde de havayollarımızın mükemmel servislerinin keyfini yaşayabilecekleri için seviniyoruz. Corendon Havayolları 2005 yılındaki kuruluşundan bu yana her yıl Avrupa’dan dünyanın çeşitli yerlerindeki sevilen tatil noktalarına 6 milyon yolcu taşıyor. Boeing 737-800 modeli uçaklardan oluşan güçlü filosuyla 65 ülkedeki 165 havalimanına direkt uçuşlar gerçekleştiriyor. Tüm bu seferler için uçulan noktalarda yolcuların sorunlarıyla ve istemleriyle ilgilenmek üzere havayollarının bir Türk temsilcisi de görev alıyor.”

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Kassel Havalimanı GmbH Genel Müdürü Lars Ernst

‘ANTALYA BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR’

Kassel Havalimanı GmbH Genel Müdürü Lars Ernst ise, Corendon Havayolları’yla yapılan yeni iş birliğinden dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Kassel’dan tatil planları için başka yeni olanaklar sağlandığını belirten Ernst, “Antalya, son dönemde büyük talep gören bir seyahat noktası ve Corendon ile uçuşlar 2022 yaz sezonu uçuş planımız için çok güzel bir katkı olacak” dedi. Bu iş birliğinin kendileri için özel bir anlamı daha olduğunu ifade eden Ernst, şunları söyledi: “Corendon, sadece paket tur hizmetleri için bir uçak şirketi değil. Tek uçuş bileti satın alma olanağı nedeniyle Türkiye’ye akraba ve arkadaş ziyaretleri de Corendon’la gerçekleştirilebilir. Kuzey Hessen, Doğu Westfalya ve Güney Aşağı Saksonya bölgelerinden Türkiye seyahati talepleri son zamanlarda büyük artış gösterdi. Biz bu bölgenin ve bu bölgede yaşayan insanların hava limanıyız. Bundan dolayı bölgemizi temsil eden çeşitli kültürlerden insanlarımızın sorunsuz bir biçimde Türkiye’ye de uçabiliyor olmalarından çok memnunuz. Uzun vadede Türkiye’deki diğer uçuş noktalarına seyahat hizmeti sunabilmeyi planlıyoruz. Bunun için diğer hava yollarıyla da görüşmeler devam ediyor. Kassel çok yönlüdür ve yeni seyahat noktalarıyla bunu daha da çok yönlü hale getirmek için çalışıyoruz. Türkiye, hem Türkçe hem de Almanca konuşan tatilciler için en sevilen tatil hedeflerinden biridir.”

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ANTALYA SEFERLERİNİN GÜN VE SAATLERİ

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada Antalya seferleri, koltuk sayısı 189’u aşan bir Boeing 737-800 ile olacak. Paket turların yanı sıra fiyatları 39.99 eurodan başlayan tek uçuş biletleri için de rezervasyon yapılabilecek. Rezervasyonlar, yetkili seyahat acenteleri ve www.corendonairlines.com üzerinden gerçekleştirilebilecek.

4 Haziran-29 Ekim tarihleri arasında cumartesi günleri gerçekleştirilecek seferler:

XC6795 AYT 16:30 19:05 KSF

XC6796 KSF 20:00 00:20 AYT

8 Haziran-26 Ekim tarihleri arasında çarşamba günleri gerçekleştirilecek seferler:

XC3803 AYT 16:30 19:05 KSF

XC3804 KSF 20:00 00:20 AYT