Karantina önlemleri 15 Şubat’a kadar uzatılacak mı

BAŞBAKAN Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla video konferanslı korona zirvesine hazırladığı taslakta, mevcut ocak ayı sonuna kadar geçerli olan korona önlemlerinin 15 Şubat tarihine kadar uzatılması yer alıyor. Kreşler ve okullar acil bakım ve uzaktan eğitim dışında prensip olarak kapalı. Süpermarketler, bankalar, postaneler, eczaneler, tamirhaneler açık. Perakende satış yapan işyerleri, restoran, kafe, bar ve kantinler, kuaförler de kapalı kalmaya devam ediyor.

YENİ MUTASYON ÇOCUKLARDA DAHA BULAŞICI

Merkel’in taslağında kreş ve okulların çocukların eğitimi, ailenin iş hayatıyla bağlantısı açısından çok önem taşıdığı vurgulanıyor, ancak yeni mutasyonun çocuk ve gençler arasında sanılandan çok daha fazla bulaşıcı olduğu, bu nedenle 15 Şubat tarihine kadar acil bakım ve mesafeli ders dışında kapalı kalmaya devam etmesi gerektiği belirtiliyor.

EVDEN ÇALIŞMA

Taslakta diğer bir önemli nokta ise toplu taşıma araçlarında teması azaltmayı sağlayacak olan evden çalışma imkânlarının genişletilmesi, FFP2 maskesinin zorunlu olması ve akşam belirli saatten itibaren dışarı çıkma yasağı. Özel buluşmaların ise yine sadece bir kişiyle sınırlı kalması isteniyor. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller genel olarak FFP2 maskesi ve sokağa çıkma yasağına karşı olduğunu söyledi. Muhalefet partisi Hür Demokrat (FDP) lideri Christian Lindner de sokağa çıkma yasağını reddetti ve bu gibi önlemlerin önce Meclis’te tartışılmasını istedi.