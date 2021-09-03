MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKaragümrük'te Lens iptal, Ribery bekleniyor
GeriAvrupa Karagümrük'te Lens iptal, Ribery bekleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 03.09.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Karagümrük'te Lens iptal, Ribery bekleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karagümrük'te Lens iptal, Ribery bekleniyor

Yaptığı transferlerle ses getiren Karagümrük, son günlere girilirken temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş ile Jeremain Lens transferi için uzun süredir görüşme yapan İstanbul ekibi, Hollandalı oyuncuyla maaş konusunda anlaşma sağlayamayınca masadan kalktı. Karagümrük'ün, Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra kulüp arayan ve kendilerine de önerilen Franck Ribery ile görüşmeler yaptığı ve önemli yol kat ettiği kaydedildi.

Ribery, kariyerinde forma giydiği 607 resmi maçta 151 gol atıp 221 asist yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi