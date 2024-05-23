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Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu: 370 kilogram esrar ele geçirildi

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#Kapıkule#Kapıkule Sınır Kapısı#Uyuşturucu Operasyonu
Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu: 370 kilogram esrar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 15:56

Kapıkule Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda, Almanya’dan Türkiye’ye giriş yapan TIR’da 370 kilogram esrar ele geçirildi.

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EDİRNE Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından Ticaret Bakanlığı sistemlerinden yapılan analiz çalışmalarında Almanya’dan Türkiye’ye giriş yapan ithalat yüklü bir TIR risk görülerek takibe alındı. Kapıkule Sınır Kapısı’na giriş yapan TIR, şüphe üzerine X-Ray cihazına sevk edildi. Yapılan taramada araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine dedektör köpek ‘Füge’ devreye girdi. Yapılan arama ve kontrollerde 370 kilogram uyuşturucu esrar ele geçirildi. Operasyon sonucu uyuşturucu maddeye ve beyaz eşya naklinde kullanılan araca el konuldu. Soruşturma çerçevesinde 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu: 370 kilogram esrar ele geçirildi


 

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#Kapıkule#Kapıkule Sınır Kapısı#Uyuşturucu Operasyonu

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