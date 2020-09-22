Kamu personelinden uyarı grevi

BAVYERA ve Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) çalışanlar kamu binalarının önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalışırken, uyarı grevlerine Baden Württemberg, Rheinland Pfalz, Aşağı Saksonya ve Schleswig Holstein’daki kamu çalışanları da katıldı. Ülkenin diğer eyaletlerinde ise çarşamba ve sonraki günlerde uyarı grevleri yapılacak. Uyarı grevlerine ağırlıklı olarak belediye çalışanlarıyla birlikte yuva ve hastane görevlileri katıldı. Farklı noktalarda küçük gruplar halinde toplanan çalışanlar, yüzde 4.8 oranında ücret zammı talep ediyor. Sendika ile işveren temsilcileri şimdiye kadar iki kez toplu sözleşme görüşmesinde masaya oturmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Sendika, 2.3 milyon çalışanın ücret artışı için en düşük 150 Euro zam istiyor. Sendikanın talebine karşılık işveren temsilcileri şimdiye kadar herhangi bir teklifte bulunmadı. Sendika da işverene karşı uyarı grevi kararı aldı. Taraflar 22-23 Ekim tarihlerinde üçüncü tur görüşmeler için yeniden masaya oturacak.

