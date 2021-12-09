Kalifiye işçi Almanya’ya nasıl gelecek?

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TDU Medya Sorumlusu Doğan Azman’ın yönettiği toplantıda, bu konuda danışmanlık şirketi kurarak hizmet veren İsmail Tekin ve eşi Esma Tekin bilgi verdi. Toplantıya Türk ve Alman işverenler katıldı. İsmail Tekin, kalifiye göç yasasının koronavirüs salgınının patlak verdiği 2020 yılı mart ayında yürürlüğe girdiğini ve salgın nedeniyle yasanın uzun süre uygulanamadığını belirtti. Almanya’da başta hasta bakımı ve IT sektörleri gibi birçok alanda kalifiye personel açığı bulunduğunu anlatan Tekin, kalifiye göç yasasının AB dışındaki üçüncü ülkelerden kalifiye personel getirmesine olanak sağladığını kaydetti.

Buna göre, getirilecek kalifiye elemanlar üç gruba ayrılıyor. Birincisi, üniversite mezunu yüksek kalifiye elemanlar. İkincisi, üç yıllık mesleki eğitimi tamamlamış kalifiye elemanlar ve üçüncü grup ise mesleki eğitim almamış ama en az 6 yıl mesleki tecrübesi olan ve bunu evraklarıyla kanıtlayan kişiler. Kalifiye personel getirmek isteyen işverenler, oturma ve çalışma müsaadesi için başvuru dilekçesiyle yabancılar dairesine müracaat edebiliyor ya da Almanya’dan verilecek iş sözleşmesiyle kalifiye eleman bulunduğu ülkede başkonsolosluklara başvurabilir.