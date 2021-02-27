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Avrupa
DHA / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 27.02.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

‘Kalıcı düşüş, mayıs ve haziran aylarında olacak’

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‘Kalıcı düşüş, mayıs ve haziran aylarında olacak’
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, normalleşme süreci hakkında Alman basınına açıklamalarda konuştu.

ŞAHİN, Der Spiegel ve Bild gazetesine yaptığı açıklamada, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün mayıs-haziran aylarında gerçekleşeceğini söyledi.
Aşılamaya vurgu yapan Prof. Dr. Şahin, “Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Covid-19’un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor” şeklinde konuştu. Virüsteki mutasyonların artmasının endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, geliştirdiği aşının bu kadar yüksek etki etmesini beklemediğini de ayrıca belirtti. Şahin, koronavirüs aşısı sayesinde virüsün insan vücudundaki gelişiminin engellendiğini ifade ederken, koronavirüs aşısının her iki yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini de ayrıca belirtti.

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