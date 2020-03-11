‘Kalbimiz, sağduyumuz sınavdan geçiyor. Umudum bu testi...’

“DAYANIŞMAMIZ, kalbimiz ve sağduyumuz sınavdan geçiyor. Umudum bu testi başarabileceğimiz yönünde. Biz bu virüsü yeterince tanımıyoruz. Tedavisi yok. Aşısı yok. Bu nedenle uzmanların bize tavsiyeleriyle hareket ediyoruz. Böyle devam ettiği sürece halkın yüzde 60, 70’i bu virüse yakalanacak. Burada önemli olan sağlık sistemimizin kapasitesinin üzerinde bir yükü önlemek. Zaman kazanmak. Ana hedefimiz, virüsün yayılmasını mümkün olduğunca yavaşlatmak, yaşlı insanları ve ön hastalığı olanları virüse karşı korumak. Bu amaçla büyük etkinliklerin iptali gibi önlemler aldık. Bu nedenle bir futbol maçının seyirciyle mi seyircisiz mi oynanacağı ana sorun değil. Olası mali krizde eski tecrübelere dayalı tedbirler alındı, ancak virüsün etkisini henüz tahmin edemiyoruz. Durumu olağanüstü. Biz çok tanınmayan bir şeyle karşı karşıyayız. Bu nedenle farklı bir durum. Ama her krizde olduğu gibi ihtiyat ve kararlı tavır önemli. Vatandaşlarımız, Federal Halkı Koruma Dairesi tarafından makarna, pirinç, tuvalet kağıdı, dezenfektan gibi eşyaları ölçülü olarak stoklanması tavsiyesine uyabilirler.”

FOTOĞRAFÇILARA DEDİM Kİ...

Merkel, kendisinin virüse karşı nasıl korunduğu sorusuna ise, “Biraz önce fotoğrafçılara dedim ki, bir, bir buçuk metre metre uzakta duracağım. Sonra onlardan ne kadarının ellerini yüzlerine dokundurduklarına baktım. Sayıları hiç de az değildi” diye espri yaptı. Merkel, insanları el sıkma yerine, “Gözlere bir saniye daha uzun bakıp gülümsemeyi” tavsiye etti. Merkel, özellikle Kovid-19 salgınından yoğun şekilde etkilenen AB üyesi İtalya ile dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da ülke genelinde okul veya çocuk yuvalarının tatil edilmesine karşı olduklarını belirtti. Spahn, günlük yaşamda daha fazla hassas olunması, insanların kendilerini ve başkalarını korumak için biraz günlük yaşamda fedakarlıkta bulunması gerektiğini söyledi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Dr. Lothar Wieler ise aşının 2021’den önce geliştirilmesinin mümkün görülmediğini söyledi. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre ülkedeki koronavirüs vaka sayısı bin 300’ü geçti.