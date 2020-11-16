Kadın yöneticiler erkek yöneticilerden daha fazla kazanıyor

EY verilerine göre 2019 yılında yöneticilerin ücretlerinde indirime gidilmesine rağmen kadın yöneticiler erkek meslektaşlarına göre daha iyi ücret aldılar. EY Danışmanı Jens Massmann, kadın yöneticilerine ödenen ücretlerin yüksek olmasının temel nedenini, değişim rüzgârı sonucu şirketlerin kadın yöneticilerini yönetime almak için kesenin ağzını açmasına bağladı. Massmann, piyasada çok fazla kadın üst düzey yöneticinin bulunmaması nedeniyle yönetim kuruluna atanacaklara yüksek ücret ödenmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi

30 BİN EURO DAHA FAZLA

Dax’ta işlem gören şirketlerin yönetimindeki kadınların ortalama ücreti 2 milyon 930 bin olarak açıklandı. Bu rakama göre kadın yöneticiler, erkek yöneticilere göre 30 bin euro daha fazla kazandı. Massmann, son dört yıl içinde kadın yöneticilerin ücretlerinde düzeltmelere gidildiğinin de altını çizdi. Dax’da işlem gören şirketlerin yönetim kurulunun yüzde 12’si kadın yöneticilerden oluşuyor.